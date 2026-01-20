Subastan a Altos Hornos de México y MINOSA: Venta de activos iniciará en 1,127 millones de dólares

Tras solicitar una prórroga para reorganizar el proceso de venta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), el síndico encargado del del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó que la audiencia de subasta de activos se celebre el próximo 2 de marzo de 2026.

“El Juzgado Concursal, con residencia en la Ciudad de México y competencia en toda la República Mexicana, ha autorizado el procedimiento especial de venta para la enajenación de los activos de AHMSA y MINOSA (…) el 2 de marzo se llevará a cabo la celebración de la audiencia de subasta”, indicó Aguilera Gómez.

El valor mínimo de referencia para la subasta de ambas empresas fue fijado en mil 127 millones de dólares, equivalente al 85 por ciento del avalúo de la unidad productiva en venta, determinado por la firma Organización Levin de México y aprobado por el Juzgado Concursal.

Este monto servirá como base para la audiencia pública del 2 de marzo, en la que se definirá el futuro de uno de los complejos siderúrgicos más relevantes del país, el cual enfrenta una deuda superior a los 61 mil millones de pesos.

¿Qué sabemos de la subasta de Altos Hornos de México y Minera del Norte?

El síndico explicó además que el esquema aprobado contempla la venta conjunta, en bloque y como una sola unidad productiva indivisible, de la totalidad de los activos esenciales del complejo siderúrgico y minero ubicado en Monclova, Coahuila.

“El procedimiento especial de venta propuesto contempla la enajenación conjunta, en bloque y como una sola unidad productiva indivisible (…) con la finalidad de maximizar su valor en beneficio de los trabajadores y de la comunidad en general”, se lee en el documento difundido por la sindicatura.

La decisión judicial da continuidad al proceso concursal luego de que el síndico solicitara tiempo adicional para estructurar la subasta, definir las condiciones de participación y garantizar un procedimiento competitivo que permitiera atraer inversionistas con capacidad financiera y operativa.

Como parte del calendario autorizado, desde enero se abrió el periodo de recepción de cartas de intención y la fase de precalificación de interesados, mientras que la convocatoria formal será publicada a inicios de febrero, en cumplimiento con los lineamientos del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

El 19 de enero iniciará la apertura del periodo de recepción de cartas de intención y de documentación para precalificación de inversionistas (…) y el 3 de febrero de 2026 se realizará la publicación de la convocatoria para la subasta”, detalló el síndico, quien reiteró que el 2 de marzo se llevará a cabo la subasta en las instalaciones del Juzgado Concursal.