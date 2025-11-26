Altos Hornos de México despierta ‘apetito’ de siderúrgicas; ocho firmas buscan quedarse con la acerera

La venta de los activos de AHMSA podría reactivar la cadena siderúrgica detenida desde hace más de tres años.

Los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentran en la mira de al menos ocho empresas nacionales y extranjeras, que mostrado interés formal en adquirir los bienes de la siderúrgica y de Minera del Norte (MINOSA), lo que abre una nueva ruta para resolver un conflicto que lleva más de 3 años sin resolverse y que ha dejado al país con una pérdida de 4 millones de toneladas anuales de acero.

“Actualmente se han acercado con nosotros ocho distintos interesados, tanto nacionales como extranjeros (…) lo que buscamos negociar con quienes ya mostraron interés es que la empresa se venda en un valor, como lo he mencionado, razonable”, reveló Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico encargado del proceso de quiebra de AHMSA, sin dar detalles de las empresas interesadas.

Sin embargo, en los últimos meses, distintas empresas han sido señaladas como posibles compradores de los activos de AHMSA. Entre los nombres que han trascendido destacan la regiomontana Villacero, Cargill Financial Services International —filial del gigante estadounidense Cargill—, el productor global ArcelorMittal y la japonesa Nippon Steel, uno de los mayores fabricantes de acero del mundo.

Durante la Reunión de la Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra de AHMSA, Aguilera Gómez reiteró que la venta de los activos de la acerera ubicada en Monclova, Coahuila, servirá para cumplir con los acreedores y reactivar, en la medida de lo posible, la cadena de valor que dependía de la siderúrgica en Coahuila.

Así, recordó que la compañía, que en su momento fue propiedad de Alonso Ancira, enfrenta una deuda histórica superior a los 61 mil millones de pesos, entre obligaciones financieras, adeudos con instancias gubernamentales e incumplimientos con trabajadores y proveedores.

Altos Hornos de México (AHMSA) fue declarada formalmente en quiebra por un juzgado federal el 6 de noviembre de 2024.

Dicha cantidad, se divide en 22 mil millones de pesos con acreedores financieros, 17 mil millones con instancias gubernamentales —Pemex, CFE, IMSS, Infonavit y el SAT— y 22 mil millones con trabajadores y proveedores.

“Este pasivo representa uno de los principales retos para concretar una operación viable y atractiva para los inversionistas”, dijo ante legisladores, a quienes les recordó que la subasta de los bienes arrancará en un valor mínimo de referencia del 85 por ciento del valor de los activos.

De hecho, en septiembre de este año, la Sindicatura detalló que el valor de los bienes de AHMSA asciende a mil 200 millones 966 mil dólares, mientras que los de MINOSA alcanzan los 125 millones 361 mil 130 dólares, lo que en conjunto suma una expectativa de venta por mil 326 millones 327 mil 130 dólares.

Subasta de AHMSA podría arrancar en enero de 2026

Víctor Manuel Aguilera Gómez detalló además que el proceso legal avanza conforme a los tiempos dictados por el concurso mercantil, de tal manera que ya se elaboraron las bases para convocar a la subasta, mismas que deberán ser aprobadas por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

“Ya se elaboraron las bases para la convocatoria de la subasta, las cuales se presentaron a la jueza concursal y estamos a la espera de que las apruebe. Yo estoy con la expectativa de que, probablemente esta semana, o la próxima, pudiera ser autorizada la convocatoria para la subasta”, detalló el síndico ante los legisladores.

Sin embargo, señaló que el cronograma del concurso mercantil fue ajustado a solicitud del juzgado para garantizar que todas las partes involucradas cuenten con etapas claramente definidas y verificables antes de abrir el proceso de puja formal.

“Ahorita lo que les puedo decir es que la jueza me pidió que reprogramáramos las actividades que faltan para llegar a la subasta. Ayer presenté esa recalendarización y yo espero que, con esto, podamos llegar a la subasta en el mes de enero de 2026”, indicó Aguilera Gómez.

Finalmente, el síndico reiteró su compromiso con los 9 mil 855 trabajadores de AHMSA y 4 mil 138 de MINOSA, a quienes les aseguró que una vez que concluya la venta de ambas empresas, se les garantizará el pago ordenado de sus derechos laborales.