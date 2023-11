Sufren trabajadores situación de AHMSA

Pese a que desde marzo AHMSA paró totalmente sus operaciones en Monclova, no corrió a sus trabajadores y por lo tanto no los liquidó, simplemente les dijo que podían trabajar en otro lado y cuando se arreglara su situación les volvería a llamar.

“Desde la primera quincena de abril que AHMSA no nos paga, nos dijeron que cuando volviera a operar la planta nos iban a hablar para regresar a trabajar, pero no se ve para cuando vaya a pasar esto y ahorita estamos en una situación económica muy complicada”, señaló uno de los trabajadores de la empresa que pidió omitir su nombre.

“Ahorita no tenemos seguridad social, incluso cuando se suscitó el último accidente en la planta hace unos meses, a los trabajadores lesionados no llevaron la clínica del IMSS que les correspondía, porque los socorristas de la Cruz Roja les dijeron que no tenían seguro”, agregó.

Comentó que ante la falta de empleo en Monclova, muchos de las personas que se quedaron sin trabajo en AHMSA se fueron a trabajar a Estados Unidos.

Recordó que hace unas semanas trabajadores de la empresa bloquearon las entradas a la planta, pues entraban camiones y al parecer los sacaban cargados de chatarra para venderla pero a ellos no les daban un cinco, por eso bloquearon las entradas, para que no pasara esto.

“No nos queda más que esperar a que se arregle esto, pero si no es pronto me voy a tener que ir a Monterrey a buscar un empleo, porque aquí es difícil conseguirlo”, indicó.