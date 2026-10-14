AHMSA tendrá nuevo dueño: CIESA paga garantía de 56 mdd para avanzar en la compra

Los problemas económicos y financieros para AHMSA iniciaron durante el sexenio del expresidente López Obrador.

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) pagó la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares para avanzar en la adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA).

El cumplimiento del requisito, establecido por la jueza Ruth Haggi Huerta García, permitirá a CIESA convertirse en el único postor para comprar los activos de la siderúrgica ubicada en Monclova, Coahuila.

“Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA) informa a los trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), así como a sus familias, que hemos cumplido nuestro compromiso: La garantía de seriedad correspondiente al procedimiento de adquisición ha sido pagada”, afirmó José Arturo Domínguez Arteaga, director del grupo, en una carta dirigida a los trabajadores de la acerera.

El pago de CIESA ocurre luego de que el pasado 25 de septiembre quedó como único postor en la audiencia de subasta organizada en el Poder Judicial de la Federación. Domínguez ofreció mil 400 millones de dólares por los activos de ambas compañías.

El empresario michoacano detalló que este es el primer paso para avanzar en la reactivación de AHMSA y MINOSA, empresas que llevan cuatro años con sus operaciones detenidas tras ser declarada en quiebra.

“Este paso representa un avance fundamental para dar continuidad al proyecto de recuperación de AHMSA y MINOSA, con la firme convicción de que los trabajadores y sus familias deben ser la primera prioridad”, detalló.

CIESA adelantó que prevé comenzar a cubrir obligaciones laborales durante las próximas dos semanas, aunque precisó que los pagos estarán sujetos a los procedimientos y autorizaciones aplicables.

La compañía también pidió tranquilidad a los trabajadores y extrabajadores de AHMSA y MINOSA, y reconoció los años de espera por una solución para el conflicto.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y determinación para que los avances se traduzcan en resultados concretos”, sostuvo Domínguez Arteaga.

El directivo espera reactivar e incrementar hasta en 12 veces la producción de AHMSA y MINOSA en los próximos cinco años.