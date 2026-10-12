Rescate de AHMSA requiere 3 mil mdd y 15 años; ‘el gobierno debe intervenir’: Napoleón Gómez Urrutia

El rescate de AHMSA requiere de una inversión inicial cercana a 3 mil millones de dólares, de acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia.

El rescate de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) requiere de unos 3 mil millones de dólares y un plazo de hasta 15 años, de acuerdo con las cuenta de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Las estimaciones de Napoleón Gómez Urrutia tienen como base la deuda de AHMSA de mil 800 millones de dólares con sus acreedores, más otra de 600 millones de dólares con sus proveedores y adeudos con trabajadores.

Por esa razón, el líder de los mineros y diputado de Morena considera que “está muy difícil rescatar a AHMSA”.

“Me gustaría que se reactivara (el rescate de AHMSA) porque hay muchas familias que dependían de esa empresa (…) Yo no veo que alguien le quiera entrar con 3 mil o 2 mil millones de dólares para pagar deudas y reactivarla, es muy difícil”, aseguró el dirigente sindical.

Además del dinero que se requiere para una posible reactivación de Altos Hornos de México, el diputado de Morena estima que el deterioro de las instalaciones de AHMSA, ubicada en Monclova, Coahuila, implicaría entre 10 y 15 años para ponerla al día una vez que se retomen las actividades.

“Creo que todavía tiene esperanza, pero hay que meterle mucho dinero y una vez que empiece a funcionar, a lo mejor en 10 o 15 años puede volver a ser la gran empresa que fue. Tiene equipos, pero los Ancira empeñaron algunos y si se reactiva, no va a empezar con toda la capacidad que tenía”, añadió Gómez Urrutia.

¿Quién puede rescatar a AHMSA según Napoleón Gómez Urrutia?

De acuerdo con el líder del Sindicato Minero, el gobierno es el único que podría rescatar a la acerera. Por esa razón, dijo, ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el problema que hoy enfrentan casi 20 mil familias que dependían de las operaciones de AHMSA y MINOSA.

“El gobierno debe intervenir en esta situación, yo lo he propuesto, le he enviado tarjetas a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, pero está complicado rescatar AHMSA, porque la familia Ancira saqueó y se robó todo”, agregó Napoleón Gómez Urrutia.

Dijo que una alternativa para rescatar a AHMSA y MINOSA sería crear una cooperativa o un modelo de asociación entre empresas y trabajadores de la industria, ya que son ellos quienes, dijo, conocen mejor los procesos productivos y podrían participar en la recuperación de la acerera.

“Creo, y es una de las sugerencias que he hecho, se debe crear una cooperativa de esa empresa, un nuevo modelo de asociación entre empresas y los trabajadores, que son los que conocen mejor los procesos. Un trabajador que lleva 10, 15, 20, 30 años ahí sabe mejor que cualquiera que llega con uno o dos años”, concluyó el dirigente.