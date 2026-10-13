Dos acereras, dos realidades: AHMSA y Ternium

En el negocio del acero mexicano hay historias que avanzan en direcciones opuestas con todas las implicaciones que eso representa, no sólo en el impacto a las economías de estados y municipios en donde se instalan, que incluye desde luego la creación de empleos, sino también en la llegada de empresas proveedoras e inversiones constantes.

Máximo Vedoya (Ilustración de Lorena Martínez)

Mirar las dos caras de dos empresas emblemáticas como es Altos Hornos de México (AHMSA) que era de Alonso Ancira, en Monclova, Coahuila, que busca una salida a su prolongada crisis, y Ternium que celebró dos décadas de cotizar en la Bolsa de Nueva York y prepara una nueva etapa de expansión industrial en Nuevo León, son clara muestra de los contrastes en esta industria.

Son dos empresas, dos estados y dos realidades que muestran lo que está en juego para la industria nacional.

El caso de AHMSA vuelve a tener una fecha clave, hoy vence el plazo para que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezada por José Arturo Domínguez Arteaga, presente la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares para respaldar su oferta de compra por mil 400 millones de dólares, aunque hay otros interesados como Banca Afirme de Villarreal y Cargill Financial que son acreedores garantizados y analizan crear un consorcio.

La jueza Ruth Haggi Huerta García rechazó ampliar el plazo solicitado por el interesado, que argumentó necesitar tiempo para revisar las condiciones físicas y financieras de la compañía.

La posibilidad de rescatar la siderúrgica sigue abierta, pero todavía no hay que cantar victoria. Después de años de inactividad, deudas y afectaciones a miles de trabajadores, la prioridad es que exista un comprador con recursos comprobables y capacidad para reactivar la operación. La oferta ahí está, que se concrete es otra cosa, mientras la ciudad sigue padeciendo el cierre y no hay nada que el gobierno del estado pueda hacer.

En el otro extremo está Ternium que tiene como director a Máximo Vedoya, que encabezó el toque de campana por los 20 años de cotización de la empresa en la Bolsa de Nueva York, donde opera con la clave TX. El aniversario coincide con una inversión de 4 mil millones de dólares para ampliar su Centro Industrial de Pesquería, Nuevo León, centro que hay que decirlo no le pide nada a ninguna empresa de cualquier país. Ya les contaremos más detalles sobre toda la tecnología utilizada y la importancia que tendrá no sólo para México.

El proyecto que avanza a paso veloz contempla una acería con capacidad para producir 2.6 millones de toneladas de acero de bajas emisiones, cuyo arranque está previsto para el primer trimestre de 2027. Además de fortalecer la producción, busca atender sectores exigentes como el automotriz.

La diferencia es evidente: mientras en Coahuila se intenta recuperar una empresa paralizada, en Nuevo León se apuesta por tecnología, capacidad productiva y capital de largo plazo; el contraste también deja una lección: la industria siderúrgica necesita financiamiento, certidumbre y disciplina corporativa.

Si AHMSA logra volver a operar, que ojalá así sea, no será sólo el rescate de una compañía, sino una oportunidad para recuperar empleos y actividad económica en toda una región. Por el otro lado, Ternium, es evidentemente el buen ejemplo a seguir, dado el trabajo realizado por todo el equipo que los sitúa en una posición ganadora.

Emisión simplificada, tema en la AMIB

Álvaro García (Ilustración de Lorena Martínez)

La semana pasada se dio el encuentro de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), que preside Álvaro García realizado en Cancún, con la participación del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, que hay que reconocer ha estado cerca de todos los regulados en sus convenciones, ya que eso permite conocer de cerca a los supervisados y sobre todo un intercambio de ideas.

En el encuentro de la AMIB, la CNBV comentó la importancia de que intermediarios e inversionistas institucionales se comprometan a impulsar la profundidad y liquidez del mercado de valores en beneficio de las empresas mexicanas y en donde la conversación principalmente entre los convencionistas, fueron por un lado sobre la primera emisión simplificada, que esta semana tendrá su campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores que lleva Jorge Alegría, y las calificaciones de algunos jugadores.

Y es que la primera emisión simplificada pondrá a prueba la capacidad del mercado para atraer nuevos emisores y ampliar las opciones de financiamiento. El jueves será el campanazo de Adventus Sofom que lleva Yolanda Cué y la Casa de Bolsa Altor, con Fernando Aportela al frente; la reducción de tiempos en esta operación es una de las partes más importantes, que no la única, de esta transacción.

Previo a la convención, las principales agencias calificadoras revisaron a algunas de ellas, y ahí sin duda las calificaciones crediticias muestran realidades distintas entre las casas de bolsa. GBM con Pedro de Garay al frente, uno de los jugadores más conocidos por su amplia base de clientes, mantiene su nota de corto plazo ML A-1.mx, otorgada por Moody’s, aunque su índice de capitalización bajó de 23.2 a 14.2 por ciento, aunque sigue por encima del mínimo regulatorio de 10.5 por ciento, pero la tendencia merece atención.

En el segmento de las grandes instituciones, Credit Suisse México, encabezada por Fernando Vita, conserva la máxima calificación HR AAA de HR Ratings, respaldada por UBS y un índice de capitalización de 811.6 por ciento. BTG Pactual Casa de Bolsa, que lleva Joaquín López-Dóriga, subió a HR AA+, principalmente por el respaldo de su matriz brasileña.

La simplificación abre una puerta interesante para la industria, ya veremos quien le sigue.

STP mueve sus piezas

Ricardo Olmos (Ilustración de Lorena Martínez)

Tras unos meses de transición, este lunes se hizo ya público que Ricardo Olmos, está a cargo de STP, en donde asumió el cargo el 1 de agosto, aunque el nombramiento se formalizó hasta este mes.

Esto es un nombramiento a seguir, porque Olmos llega con experiencia al frente de Spin by OXXO, plataforma que durante su gestión alcanzó más de 17 millones de mexicanos incorporados a sus servicios financieros en cuatro años, además de avanzar en su ruta regulatoria.

STP que ha estado más que activo estos años, sirviendo como enlace ante el SPEI, tiene el reto de mantener el crecimiento y fortalecer la infraestructura que permite a empresas y participantes del sistema financiero operar transferencias electrónicas con seguridad y eficiencia, en un entorno donde la innovación y la confianza son determinantes.

La sucesión fue planeada y reconoce también el trabajo de Fernando Gutiérrez, quien encabezó la compañía durante 12 años y consolidó su posición en el ecosistema de pagos.

Ahora, con Olmos al frente, STP buscará convertir esa base tecnológica e institucional en una nueva palanca de expansión para las finanzas digitales en México. Se vienen cambios interesantes.

Educación Financiera para todos

Oscar Rosado (Ilustración de Lorena Martínez)

Parece que fue ayer, pero este jueves 15 será la edición 19 de la Semana Nacional de Educación Financiera, que empezaron impulsando y organizando los bancos de la mano con la Condusef, que hoy lleva Oscar Rosado. Será en el Monumento a la Revolución la cita, en donde todo el sector financiero hace su mejor esfuerzo para tener dinámicas que ayuden a simplificar temas tan complejos como es hacer el mejor uso de nuestro dinero y de los diversos productos y servicios financieros que se ofrecen, una alternativa para acudir en familia.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.