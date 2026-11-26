Ha sido un año retador para todo el equipo de Citi México que lleva Luis Brossier, y es que con menos de un año en el cargo, ha afrontado el cambio de estafeta, la integración del nuevo equipo, así como mantener la marcha e independencia del banco ahora bajo las siglas de Citi, y desde luego definir el negocio con el que se quedaron.

Luis Brossier (Ilustración de Laura Mancilla)

Una de las señales más importantes es que en estos meses más allá de los resultados de operación, ha sido la consolidación del equipo; eso ha sido clave, porque con ellos buscan aprovechar la plataforma global del banco para ganar terreno en un mercado que, pese a su tamaño económico, todavía está lejos de reflejar todo su potencial bursátil y financiero.

Brossier está próximo a cumplir su primer año al frente de la institución. Ha tenido entre sus prioridades mantener una operación coordinada entre banca de inversión, mercados, servicios transaccionales y análisis económico, lo que es necesario en una industria donde la relación con los clientes, la capacidad de ejecución y el acceso a capital internacional marcan diferencias; contar con un equipo consolidado es una ventaja competitiva, y sobre todo porque para el grupo estadounidense, México es ya el tercer mercado más importante en el que tienen puesta su atención.

Además de que Citi se colocó en el tercer sitio por volumen total operado en el mercado accionario mexicano y alcanzó el primer lugar en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). También participó en operaciones relevantes, como la adquisición de activos de Iberdrola por Cox y la emisión de capital de Fibra CFE. A ello se suma el crecimiento de soluciones cambiarias, productos estructurados y servicios para empresas que están internacionalizando sus tesorerías.

Desde luego, el tema coyuntural también es algo que tiene captada su atención, como ayer el tipo de cambio, en donde la expectativa de Citi es que el dólar cierre el año en alrededor de los 19 pesos, aunque sus especialistas advierten que la volatilidad seguirá presente.

La reducción del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos resta atractivo al carry trade, estrategia que durante años favoreció la entrada de capitales hacia instrumentos denominados en pesos.

El riesgo, sin embargo, reconoce el equipo, es que, con un diferencial más estrecho, cualquier episodio de aversión al riesgo global provoque salidas de capital y presiones cambiarias más pronunciadas. Los movimientos de las acciones tecnológicas, los aranceles estadounidenses y las decisiones de la Reserva Federal serán variables que habrá que seguir de cerca.

¿Y 2027? La expectativa es de crecimiento económico de 2 por ciento, con oportunidades en infraestructura, energía eléctrica y sector financiero, en donde la participación privada será indispensable para financiar proyectos que el presupuesto público difícilmente podrá sostener por sí solo. También esperan nuevas emisiones y mayor interés de inversionistas internacionales, ante un mercado mexicano que sigue subrepresentado en sus portafolios.

Curiosamente, el calendario electoral de 2027, que son elecciones intermedias, aseguran que no preocupa, y pesa más la revisión del T-MEC, la política arancelaria de Estados Unidos, la inversión y la estabilidad macroeconómica.

Los reflectores de Monreal

Ricardo Monreal (Ilustración de Laura Mancilla)

Otra vez Ricardo Monreal busca los reflectores del sector financiero, ahora con una iniciativa que toca un tema sensible: los seguros de gastos médicos mayores. Ese era un tema que ha impulsado la oposición, pero dado los reflectores que ha traído y las quejas de los asegurados, aprovechó para apropiarse del tema y colocarlo en la agenda de Morena, presentándola como una propuesta integral. El protagonismo político no es nuevo, pero en esta ocasión el tema tiene y podría tener implicaciones importantes.

La iniciativa contempla un fondo compensatorio para adultos mayores de 60 años, con incrementos de primas acotados a la inflación más cinco puntos porcentuales; límites a las utilidades de las aseguradoras y a sus gastos administrativos, además de planes más económicos para quienes superen ciertos costos.

También pone la lupa sobre los hospitales privados: busca limitar los aumentos de tarifas y obligarlos a transparentar precios y entregar cuentas desglosadas a los pacientes por día.

El planteamiento genera atención porque toca el bolsillo de miles de familias, pero no basta con anunciar topes. Hay que entender cómo se financiarán y qué efectos tendrán en el mercado.

Monreal ya tuvo un episodio que dejó lecciones con su iniciativa del 8 de noviembre sobre bancos, allá cuando arrancó el gobierno de López Obrador, que tiró incluso las bolsas. Ojalá no se repita el error y alguien le haya explicado a detalle las consecuencia buenas y malas de su iniciativa. Por lo pronto, la AMIS que preside Pedro Pacheco, tomó nota y dice que continuará el dialogo con el Legislativo.

UNI Electronics invertirá 135 millones de pesos en Durango

La empresa surcoreana UNI Electronics, que dirige Byung Jin Yoo, anunció una inversión de 135 millones de pesos para establecer su primera planta en México, en la capital de Durango. La compañía, que estima cerrar este año con ventas por 110 millones de dólares, busca atender desde nuestro país al mercado automotriz del continente americano.

La inversión inicial será de 2.2 millones de dólares y aumentará hasta alcanzar los 7.5 millones durante los próximos tres años. La empresa comenzará operaciones este mes en una nave industrial arrendada, con la contratación de 50 técnicos, y contempla construir sus propias instalaciones e incrementar su plantilla laboral hasta alcanzar los 500 trabajadores. Se especializa en la fabricación de arneses eléctricos para cámaras, sistemas de asistencia a la conducción y transmisión de datos entre los componentes eléctricos de los vehículos.

Esteban Villegas (Ilustración de Laura Mancilla)

Durango que gobierna Esteban Villegas Villarreal, tuvo la ventaja de temas de ubicación pero sobre todo, según la empresa, fueron sus condiciones de seguridad. La compañía también capacitará a trabajadores mexicanos en la operación de equipos automatizados desarrollados en Corea del Sur.

Larga lista de “suspirantes” al IPN

Arturo Reyes Sandoval (Ilustración de Laura Mancilla)

Harto interés despertó la sucesión en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde se inscribieron 80 aspirantes, 22 mujeres y 58 hombres, que buscan ocupar la silla que dejará Arturo Reyes Sandoval. De ese universo de candidatos saldrá una terna, pero que no se les olvide a quienes ya hacen cuentas y apuestas: será la presidenta Claudia Sheinbaum quien tenga la última palabra. Nada para nadie.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.