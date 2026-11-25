Si algo está claro es que todos esperan que 2027 sea el año en que se demuestre que México pueda realmente romper, por fin, la inercia de bajo crecimiento. Por lo pronto, este año que está por concluir ha sido complicado, sí, pero al menos se van viendo algunos bases, vía el Plan México, para que se pueda por fin crecer a un mayor ritmo.

Eduardo Osuna (Ilustración de Lorena Martínez)

En México, es BBVA que tiene al frente como presidente a Eduardo Osuna y en la dirección a José Luis Elechiguerra, el banco más grande del sistema, y con ello, también tiene la suficiente información para conocer cómo se está moviendo realmente el país en materia económica, y en dónde están los focos de atención.

Para el próximo año, Osuna tiene identificados varios frentes que hay que seguir porque pueden ser motivo de preocupación para el país. El primero, y quizá el más importante, es que los proyectos del Plan México finalmente se ejecuten. Porque recursos para financiarlos hay. La banca, las Afores y los fondos de inversión tienen capital y apetito para participar. El problema no está en conseguir financiamiento, sino en que las obras de infraestructura y energía avancen, tengan permisos, insumos y capacidad de ejecución.

A esto se suma la revisión del T-MEC, donde BBVA mantiene una visión relativamente optimista, pero también la seguridad pública y jurídica, porque como bien comentó, no basta con reducir los delitos, también hay que recuperar la confianza de los empresarios mexicanos, quienes realmente pueden mover la aguja de la inversión en el país, y que en los dos últimos años, simplemente siguen en espera de “ver” que pasa en esos temas. Y en esa ecuación entra la reforma judicial, cuya implementación no debe deteriorar la impartición de justicia, particularmente en los estados.

Desde luego, el próximo año es electoral, y es algo donde se tiene toda la atención, el funcionamiento del INE, el respeto al voto y la ausencia de violencia son factores que también pesan en las decisiones de inversión, y esperan que sucedan sin contratiempos, para que no sean un freno más para el país.

Y en materia bancaria, este año que arrancaron varias instituciones como bancos provenientes de Fintech, más que preocupados, tanto Osuna como Elechiguerra reconocen que los nuevos jugadores digitales han ganado millones de clientes y que su competencia obliga a mejorar, aunque los números muestran que no han perdido participación de mercado frente a ellos y desde luego, BBVA tampoco piensa entrar en una guerra de tasas o comisiones. Su apuesta es competir con productos, tecnología, servicio y una oferta integral.

El otro cambio que veremos el próximo año en BBVA estará en las sucursales: menos operaciones rutinarias y más atención especializada a las Pymes, con ejecutivos que salgan a buscar negocios y ofrecerles crédito.

Está claro que para el banco más grande del sistema el 2027 no será para esperar, sino para dar financiamiento, competir y crecer, aunque para que esa apuesta funcione, México primero tendrá que hacer algo que sigue pendiente: convertir los proyectos y los anuncios de inversión en hechos y poner en marcha a la actividad económica.

Bankaool apuesta por experiencia bancaria

El regreso de Bradley C. Hanson a la presidencia del Consejo de Administración de Bankaool tiene un componente que vale la pena destacar: su experiencia operativa en el sistema financiero estadounidense.

Y es que Hanson no es solamente un inversionista o consejero, en Estados Unidos ha ocupado posiciones directivas en BankFirst, Meta Financial Group y MetaBank, hoy Pathward, donde llegó a ser presidente y CEO. Actualmente encabeza como presidente y director general Maxwell State Bank, algo sumamente importante, ya que eso significa que no sólo tiene el conocimiento del mercado estadounidenses, sino lo más importante en estos momentos de la relación entre ambos países, conoce la regulación y a los reguladores, lo que le abre las puertas también en México.

Su especialización en banca, tecnología financiera, sistemas de pago y tarjetas prepagadas le da un perfil particularmente interesante para Bankaool, institución de la que es socio y accionista y en la que nunca ha dejado de participar. Ahora retoma el cargo junto con Francisco Lira, actual director, para continuar el fortalecimiento del banco en México.

El nombramiento también coincide con la incorporación del abogado Robert Terenzi como consejero independiente para complementar los cambios.

Moisés Chaves (Ilustración de Lorena Martínez)

Moisés Chaves se concentrará ahora en la SúperApp y los negocios de OMNiLatam, así como en los otros mercados en donde ha invertido en nuestro país, farmacéutico y retail, por lo que seguirá “echando” el ojo en México y mantener y crecer sus inversiones.

Nueva historia en el Poli

Este 25 de noviembre inicia una votación inédita en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la que su comunidad participará para definir seis perfiles, tres mujeres y tres hombres, que llegarán a la etapa final del proceso para elegir al próximo director general, decisión que corresponderá a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miguel Aké Madera (Ilustración de Lorena Martínez)

Entre los candidatos destaca el doctor Miguel Aké Madera, académico yucateco que llega con una trayectoria amplia en educación tecnológica y experiencia al frente de instituciones como Conalep, DGETI y el Tecnológico Nacional de México, además de haber sido docente del propio Politécnico.

Su propuesta tiene un punto central: recuperar el liderazgo del Poli desde su origen tecnológico, acercando la formación académica a las necesidades reales del mercado laboral y a la innovación, y no hay que olvidar que las nuevas herramientas tecnológicas están modificando las competencias que demanda la industria.

Frente al cierre de la gestión del actual director general, Arturo Reyes Sandoval, Aké Madera tiene experiencia y conocimiento del sistema educativo para competir por la conducción de una institución que cumple 90 años. Será hasta el 1 de diciembre cuando se conozca a los ganadores y que sea la presidenta Sheinbaum quien haga la designación conforme a la normatividad del IPN.

Aeropuerto de Tulum, ¿futuro elefante blanco?

Ricardo Flores González (Ilustración de Lorena Martínez)

El aeropuerto de Tulum sigue dando de qué hablar. Como advirtieron quienes conocen el negocio aeroportuario, construir una terminal que, aunque lleva ese nombre, está a casi una hora de Tulum y mantiene al aeropuerto de Cancún como una alternativa casi a la misma distancia, tenía sus riesgos. Hoy, con la salida de aerolíneas y la reducción de operaciones, el reto es evitar que termine convertido en un elefante blanco. La responsabilidad está ahora en manos del general Ricardo Flores González, quien asumió en julio la dirección de Grupo Mundo Maya. Su tarea será encontrar cómo darle viabilidad a una infraestructura que necesita pasajeros, aerolíneas y, sobre todo, demanda real. ¿Lo logrará?

Por lo pronto, la moneda está en el aire.