El tema al menos en el Congreso y mediáticamente, se ha discutido de manera amplia y se han emitido posturas distintas. Eso sí hay coincidencia, la reforma al sector asegurador, principalmente al de seguro de gastos médicos mayores y enfocada a personas que tocan la tercera edad, es necesaria.

Édgar Amador (Ilustración de Laura Mancilla)

De la mano de ellas, el sector privado como el de hospitales, debe también ser incluido. Se ha hablado de una mayor vigilancia y cambios regulatorios como una necesidad en la que ahora sabemos todos los partidos están de acuerdo, por fin.

Porque hay otras reformas que se han quedado en el camino; ahí tiene la de Sofipos, para ampliar su seguro de depósito, que se planteó luego de Ficrea, fue diseñada por el sector hacendario, pero simplemente el Congreso decidió no ir con el tema.

Ahora con el sector asegurador, todo indica que es el mundo al revés, y es que en el sector financiero hay una regla no escrita que, en realidad, debería ser obligatoria: ninguna modificación legal de fondo puede construirse sin escuchar primero a quienes tendrán que instrumentarla, como es la Secretaría de Hacienda, cabeza de sector, que tiene al frente a Édgar Amador.

Por eso, la iniciativa para modificar el funcionamiento de los seguros de gastos médicos mayores, impulsada desde la bancada de Morena por Ricardo Monreal, ha generado interrogantes en todos lados.

La sorpresa no está en que se busque corregir los abusos, atender los elevados costos de las pólizas o dar alternativas a quienes rebasan los 60 años; esas preocupaciones son legítimas, pero hasta ahora quienes conocen del tema y lo han seguido, saben que no hay una evaluación previa de las autoridades responsables de la regulación financiera.

Modificar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley sobre el Contrato de Seguro y otras disposiciones relacionadas implica mucho más que establecer límites a las primas o fijar nuevas obligaciones a las compañías.

La propuesta incluye mecanismos de compensación, cambios en la estructura de costos, restricciones a determinados incrementos, transparencia en las tarifas hospitalarias y nuevas reglas para la operación de las pólizas. Cada disposición tiene consecuencias actuariales, financieras, jurídicas y operativas que deben calcularse, algo que parece se olvidó en la propuesta, aunque eso sí, se ponen plazos de casi un año para que se hagan.

En Hacienda, la revisión de estos asuntos no corresponde exclusivamente a la Unidad de Seguros, Valores y Ahorro, también intervienen, según el alcance de cada modificación, las áreas de política financiera y los organismos supervisores.

Ahora sí, a esperar si se avanzará sobre qué propuesta, o se esperarán a tener una construcción técnica e interinstitucional. Porque legislar para quedar bien, gana votos, sin duda, pero puede poner en riesgo empleos e instituciones.

Coahuila, tres años de inversión y competitividad

Manolo Jiménez (Ilustración de Laura Mancilla)

Al llegar a la mitad de su administración, Manolo Jiménez Salinas presentó su tercer informe de resultados en Coahuila, con cifras que permiten medir el desempeño económico de la entidad más allá del discurso político. Los números no mienten, por lo pronto el dato central está en las 222 inversiones provenientes de 19 países, que representan 190 mil millones de pesos y la expectativa de 86 mil nuevos empleos, que mucho se requieren.

Hasta ahora, el estado tiene todos los elementos para mantener su atractivo industrial en un entorno de relocalización de cadenas productivas, competencia entre estados y exigencias de infraestructura y seguridad para los capitales.

También destacan los casi seis mil millones de pesos destinados a obra pública en tres años y el anuncio de más de 14 mil millones para proyectos estratégicos hacia 2029. El reto será que esas inversiones se traduzcan en mayor productividad y conectividad logística, y que los proyectos carreteros en marcha por parte del gobierno federal, para los que se requiere la coordinación estatal, fluyan de manera ordenada y, sobre todo, coordinada.

La diversificación económica de regiones como la Carbonífera, el financiamiento a empresas locales y el desarrollo de nuevos parques industriales serán pruebas importantes. Los números son un punto de partida. Desde luego, la prueba final será que las inversiones permanezcan, que la calidad del empleo y la capacidad de sostener el crecimiento también se impulsen, pero todo indica que el corte de caja a la mitad de esta administración estatal, es que va por buen camino.

La pelea de los maestros

Alfonso Cepeda (Ilustración de Laura Mancilla)

Alfonso Cepeda Salas tiene frente a sí uno de los momentos más complicados de su gestión al frente del SNTE, bueno han sido varios en este último año, pero con la renovación de dirigencias, las inconformidades de distintas secciones y, sobre todo, la discusión sobre una eventual reelección están elevando la presión sobre él.

Lo sucedido ayer en Acapulco, donde el enfrentamiento entre integrantes del SNTE y la CETEG paralizó la Costera Miguel Alemán, es una muestra de que el conflicto ya rebasó las diferencias de escritorio. La disputa alrededor de la Sección 14, encabezada por Silvano Palacios Salgado, y las exigencias de la coordinadora que representa Elvira Veleces Morales evidencian el desgaste de los mecanismos de negociación. Se vio también, en la CDMX previo al Mundial.

El siguiente capítulo será en enero de 2027, cuando se celebre el VIII Congreso Nacional Extraordinario del sindicato. Ahí se discutirán modificaciones estatutarias, la posible reelección de dirigentes y el rumbo de la organización. Un tema especialmente delicado para Cepeda, pues cualquier cambio que facilite la permanencia de las actuales dirigencias enfrentará cuestionamientos de quienes exigen elecciones y mayor participación de las bases y, sobre todo, ser escuchados para evitar salir a las calles; con todo este panorama, enero será clave y mantener el control se ve complicado, porque el escenario de confrontación se expande en otros estados.

Six Flags y el negocio del entretenimiento

John Reilly (Ilustración de Laura Mancilla)

La Ciudad de México tiene una oferta de entretenimiento que va de museos y conciertos a parques públicos y de diversiones, y aquí pese a la llegada de nuevos jugadores como Aztlán, lo cierto es que Six Flags sigue marcando la pauta en ese segmento, y ha encontrado en las membresías una fórmula para generar visitas recurrentes. La compañía que globalmente dirige John Reilly impulsa su Pase Anual, que permite acceder ilimitadamente a sus parques de México y Hurricane Harbor Oaxtepec, además de descuentos y estacionamiento. Con Christmas in the Park arranca también la temporada para atraer nuevos clientes y anticipar ingresos rumbo a 2027. Fidelizar es parte del negocio y en esta temporada todo cuenta.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.