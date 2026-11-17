La Inteligencia Artificial (IA) facilitará la creación de tiendas falsas en internet durante el Buen Fin , que se lleva a cabo desde el 13 al 17 de noviembre, por lo que expertos de Norton, Kaspersky y Red Hat prevén que en esta temporada de alto consumo se eleven hasta en 200 por ciento los riesgos de fraude para el comercio electrónico .

“Anteriormente, crear una tienda de comercio electrónico falsa requería tiempo y ciertos conocimientos, pero con la IA los estafadores pueden poner en marcha una tienda falsa convincente en cuestión de minutos, con poca o ninguna inversión económica”, advirtió Iskander Sánchez-Rola, director sénior de IA e Innovación en Norton.

Fidel Delgado, coordinador de Ciberseguridad, Análisis de Datos y Forense en Salles Sainz Grant Thornton, estimó que el número de sitios falsos puede crecer hasta en un 200 por ciento durante el Buen Fin de 2026 .

“El riesgo va a crecer porque el mercado mueve cada vez más operaciones digitales. Durante 2025, El Buen Fin generó 219.2 mil millones de pesos en ventas y 196 millones de transacciones bancarias, mientras que el comercio electrónico alcanzó 45.9 mil millones de pesos, un alza de 31 por ciento anual”, dijo Delgado al citar datos de la Secretaría de Economía y la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

La facilidad para crear estos sitios apócrifos también complica que los compradores distingan entre comercios legítimos y fraudulentos, de acuerdo con los especialistas. Según el informe de Norton, 72 por ciento de los mexicanos compraría en una página desconocida si encontrara un precio atractivo y 47 por ciento ha adquirido productos en sitios o con vendedores que sospechaba podían ser estafadores.

“Para los compradores, esto significa que un sitio de aspecto profesional ya no es prueba de que se trate de un negocio legítimo; si no buscaste la tienda por tu cuenta, vale la pena tomarse el tiempo para investigarla y confirmar que es legítima antes de completar la compra”, señaló Sánchez-Rola.

La amenaza de ciberfraudes en línea también representa un desafío para las empresas mexicanas, debido a que el 40 por ciento de las compañías mexicanas identifica la ciberseguridad y el riesgo digital como una limitante para sus operaciones, de acuerdo con el International Business Report de Salles Sainz Grant Thornton.

A la par, 56 por ciento de los consumidores mexicanos que fueron víctimas de estafas durante las compras navideñas señaló que el engaño ocurrió en una plataforma social, uno de los principales canales utilizados para distribuir ofertas fraudulentas.

Agentes de IA automatizan fraudes durante el Buen Fin 2026

Los agentes de IA son una fuente de preocupación para las empresas y los consumidores del Buen Fin , ya que permiten a los ciberdelincuentes automatizar engaños, suplantar la identidad de comercios y mantener conversaciones con los consumidores para obtener sus datos personales y financieros.

“A diferencia de las estafas tradicionales, que dependen de páginas falsas o mensajes masivos, los agentes de IA pueden ejecutar tareas encadenadas, adaptar sus respuestas a cada víctima y sostener interacciones que facilitan a los cibercriminales perpetrar un ataque”, dijo Fabio Assolini, investigador líder de Seguridad para Kaspersky

Detalló que los ciberdelincuentes desarrollan agentes conversacionales que se hacen pasar por marcas e instituciones financieras para extraer información sensible de los consumidores.

“Hoy ya vemos sitios fraudulentos que incorporan asistentes de IA para simular servicios de atención a clientes y mantener a las víctimas dentro de la estafa, incluso durante días o semanas. Esto va a ser muy peligroso durante esta temporada de alto consumo”, agregó el ejecutivo de Kaspersky.

De acuerdo con un informe de Red Hat aproximadamente 86 por ciento de los ciberataques de este tipo serán realizados por Agentes de IA, lo que eleva el riesgo de estafa durante el Buen Fin .

De hecho, se estima que los adultos mexicanos recibirán en promedio durante la temporada de alto consumo, 19 intentos de fraude, lo que representa un crecimiento de 41 por ciento respecto a lo registrado en 2026.