Los problemas reportados por United Airlines se dan apenas 72 horas después de una de las suspensiones de vuelos más largas en la historia de EU.

La aerolínea United Airlines dijo que resolvió las fallas en sus sistemas a nivel general, esto apenas 72 horas después de una suspensión de los vuelos en Estados Unidos.

United, con sede en Chicago, señaló en un comunicado que el problema técnico afectó a los despegues, pero no tuvo repercusión alguna en los vuelos que ya estaban en curso ni en los vuelos de United Express.

La aerolínea subrayó que no tiene indicios de que la interrupción estuviera relacionada con un problema de ciberseguridad.

“Estamos al tanto de la falla generalizada en nuestros sistemas y nuestros equipos trabajan intensamente para restablecer las operaciones lo antes posible”, publicó United en redes sociales.

United no especificó de inmediato cuál fue la causa de la falla ni cuántos vuelos resultaron afectados.

Una grabación publicada en una aplicación de control de tráfico aéreo (ATC) mostró a un piloto de United en Houston solicitando permiso a la torre de control para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar.

Dicha aplicación combina transmisiones de radio en directo del control de tráfico aéreo con el seguimiento visual de las aeronaves en tiempo real.

Las acciones de United Airlines cayeron 2.09 por ciento, a los 108.45 dólares, en operaciones extendidas tras el cierre de Wall Street de este lunes.

¿Qué fallas electrónicas afectaron a EU en la última semana?

El problema informático en United es solo el más reciente fallo tecnológico de gran repercusión durante este 16 de noviembre: Miles de personas informaron que no podían acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos.

A esto se añade que la semana pasada, Microsoft sufrió una interrupción importante en su servicio de correo electrónico Outlook. El sábado 14 de noviembre, la empresa comunicó que los servicios habían sido restablecidos por completo.

Con información de Bloomberg