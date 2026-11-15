Caos aéreo en EU: Cancelan otros mil 500 vuelos tras falla de la FAA

Aeropuertos de Estados Unidos registran nuevas cancelaciones y retrasos tras la falla del sistema de control aéreo de la FAA.

(Bloomberg) – Las interrupciones en los vuelos de Estados Unidos se extendieron hasta el domingo, mientras las aerolíneas trabajaban para recuperar sus operaciones habituales después de la suspensión nacional de cuatro horas registrada el viernes y las autoridades continuaban investigando las causas de la falla.

Después de cancelar más de 6 mil 600 vuelos el sábado, las aerolíneas suspendieron casi otros mil 500 el domingo, mientras que más de 2 mil 400 registraban retrasos hasta las 9:30 horas, tiempo de Nueva York, según datos de la plataforma de seguimiento FlightAware.

American Airlines Group Inc. encabeza hasta ahora la lista de aerolíneas con más cancelaciones este domingo, con 369 vuelos, mientras que JetBlue Airways Corp. ha eliminado más de una cuarta parte de sus operaciones programadas.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que las aerolíneas esperan recuperar sus itinerarios habituales al cierre de operaciones de este domingo. También ofreció disculpas por la interrupción que provocó la suspensión de vuelos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el problema se originó cuando L3Harris Technologies Inc. reemplazó antiguos cables de cobre en una ubicación remota cerca de El Dorado, Arkansas. Esto provocó que un router comenzara a saturar el sistema de control del tráfico aéreo con solicitudes de conexión.

Duffy explicó que el router está siendo sometido a pruebas en una instalación de L3Harris y agregó que todavía no está claro si el problema fue consecuencia de la “incompetencia” del contratista o de una falla en el propio dispositivo.

“Esos routers se compraron en 2001. Quedaron obsoletos en 2006 y todavía los utilizamos en 2026, lo que demuestra lo antigua que es la red”, dijo Duffy en el programa This Week, de ABC.

El funcionario señaló que el gobierno había evaluado los riesgos asociados con la actualización de los sistemas de la FAA y que no existía ninguna advertencia específica de que los trabajos realizados el viernes pudieran provocar una falla.

“El cambio de sistema ha funcionado miles de veces. Esta vez no funcionó”, dijo Duffy en el programa Face the Nation, de CBS.

Duffy centró sus críticas en L3Harris.

“Hace décadas, L3Harris obtuvo el contrato para operar y ser propietaria de la red que gestiona las comunicaciones de la FAA”, declaró en el programa Meet the Press, de NBC. “Ellos son propietarios de la red, por eso estoy solicitando miles de millones de dólares al Congreso para construir una infraestructura completamente nueva, a cargo de las mejores empresas del mundo, entre ellas AT&T, Verizon y Lumen”.

En un comunicado emitido el sábado, L3Harris señaló que está colaborando con la FAA en la investigación. La compañía afirmó que, junto con sus socios de telecomunicaciones y la agencia, ha “completado más de 70 por ciento de la conversión prevista de las comunicaciones del espacio aéreo, de los antiguos cables de cobre a un sistema de fibra óptica”.

Tras la suspensión de vuelos, Duffy dijo que el gobierno de Donald Trump enviará al Congreso una solicitud de financiamiento extraordinario por 50 mil millones de dólares para modernizar la antigua infraestructura de la FAA. Señaló que esos recursos debieron haberse aprobado mucho antes.

“No puedo culpar a los republicanos ni a los demócratas, porque todos son responsables”, dijo en Meet the Press. “Esto se remonta a 20, 25 o 30 años de falta de inversión”.

El presidente Donald Trump, quien no se había pronunciado sobre la suspensión de operaciones de la FAA hasta la mañana del domingo, respaldó la iniciativa para que el Congreso apruebe una inyección masiva de recursos.

“Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años: ¡RIDÍCULO!”, escribió en una publicación en redes sociales. “Ya hemos comenzado los trabajos, pero deberían realizarse todos de una sola vez, no poco a poco. El Congreso debe aprobarlos”.

El año pasado, el Congreso otorgó a la FAA 12 mil 500 millones de dólares para llevar a cabo el proceso de modernización, pero Duffy ha señalado que se necesitan más recursos.

Inicialmente, solicitó otros 30 mil millones de dólares, pero elevó la petición a 50 mil millones después de la falla del viernes.

Legisladores demócratas de la Cámara de Representantesseñalaron que, 15 meses después de que el Congreso aprobara los 12 mil 500 millones de dólares para mejorar el control del tráfico aéreo, el Departamento de Transporte había comprometido 4 mil 300 millones de dólares y gastado apenas mil millones.

Duffy dijo en ABC que el Congreso estableció límites estrictos para el uso de esos recursos y que necesita un financiamiento más flexible para llevar a cabo las mejoras en las telecomunicaciones.