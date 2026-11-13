Permiso para despegar: EU reanuda vuelos tras falla que afectó centros de control de tráfico aéreo

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó que la falla afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo del país.

Después de más de cuatro horas de interrupción, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) levantó la suspensión nacional de vuelos después de que una falla en las telecomunicaciones paralizara los despegues en todo el país.

Autoridades de aviación indicaron que el paro total de los despegues se debió a una falla en las comunicaciones que afectó a los centros de control de tráfico aéreo en todo el país. Ahora, las aerolíneas enfrentan el desafío de restablecer sus itinerarios tras la interrupción, mientras los retrasos y las cancelaciones podrían extenderse durante varias horas por todo el sistema de aviación, en tanto las compañías trabajan para volver a colocar sus aviones y tripulaciones en las posiciones correspondientes.

La inusual interrupción a escala nacional, apenas la tercera en la historia de Estados Unidos, ocurrió mientras la FAA enfrenta problemas por el envejecimiento de la infraestructura de control del tráfico aéreo y una creciente presión para modernizar sus sistemas. Inicialmente, la agencia había ordenado que todos los vuelos de salida permanecieran en tierra hasta nuevo aviso, debido a circunstancias extraordinarias y preocupaciones de seguridad.

¿Qué provocó la falla que paralizó los vuelos en EU?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el viernes más temprano que el problema de comunicaciones afectó a todos los centros de control de tráfico de rutas aéreas, encargados de gestionar los aviones que vuelan a grandes altitudes. La FAA atribuyó la interrupción a una falla temporal en las telecomunicaciones, aunque la causa exacta seguía bajo investigación.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) no cree que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque o una actividad delictiva, señaló una persona familiarizada con el asunto. Los investigadores analizaban si una actualización de software pudo haber desencadenado la falla, agregó.

No hay una hora estimada para reiniciar los vuelos. Mullin dijo que los investigadores analizarán si existe algún vínculo con el despliegue a nivel nacional de un nuevo sistema de inteligencia artificial para ayudar a identificar problemas y redirigir aviones. Pero ese sistema opera desde una ubicación cerca de Washington, D.C., y sólo envía recomendaciones a los centros de control de tráfico aéreo.

La suspensión marca la tercera ocasión en la historia de Estados Unidos en que se ordena detener los vuelos a escala nacional. Los antecedentes fueron una falla registrada en 2023 en el sistema de notificaciones de seguridad de la FAA para pilotos y despachadores, y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En México, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que 40 vuelos y 6 mil 197 pasajeros resultaron afectados debido a las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos.

La AFAC espera que, en las próximas horas, las operaciones aéreas hacia las distintas ciudades de Estados Unidos se restablezcan de manera paulatina.

“Las aerolíneas informarán oportunamente a los pasajeros sobre los horarios de salida de sus vuelos, mientras que los aeropuertos internacionales de México estarán atentos a la recepción de las aeronaves procedentes de Estados Unidos”, refirió tras la recuperación de los servicios de tránsito aéreo en la Unión Americana.

Advierten por tecnología obsoleta en sistema de control aéreo

La interrupción ocurre mientras la FAA lleva a cabo una amplia modernización de su antigua infraestructura de control del tráfico aéreo, respaldada por 12 mil 500 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso.

Se han reemplazado viejos cables de cobre por líneas de fibra óptica y los antiguos sistemas de radio se están sustituyendo gradualmente en aeropuertos de todo el país.

Pero aún queda mucho trabajo. Duffy ha dicho que se necesitarán otros 30 mil millones de dólares para completar el trabajo, y la Casa Blanca ha comenzado a presionar al Congreso para que lo apruebe.

El problema parecía similar a una interrupción regional de comunicaciones del control de tráfico aéreo que se registró en septiembre y que complicó cientos de vuelos en el noreste del país, dijo el experto en seguridad aérea Steve Arroyo, excepto que esta vez a escala nacional. Podría estar vinculado a la tecnología obsoleta utilizada por los controladores de tráfico aéreo.

“Si no tienes esa capacidad, ya sea porque los viejos cables que tienen están simplemente deteriorados o por cualquier razón, tienes que mantener los aviones en tierra”, dijo Arroyo, quien es un expiloto de United Airlines. “Y no ponerlos en el aire donde vas a arriesgarte a no poder comunicarte con ellos”.

Con información de Bloomberg, AP y Aldo Munguía.