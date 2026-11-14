¿Se arrepintió? Vicente Fox pide respetar el voto tras atribuirse el triunfo de Felipe Calderón en 2006

Vicente Fox recientemente reconoció que buscó mantener al PAN en la Presidencia mediante el triunfo de Felipe Calderón.

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, llamó a respetar los resultados electorales y a “no adjudicarse el respaldo que millones de mexicanos expresan en las urnas”, luego de la polémica por sus recientes declaraciones sobre la elección presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón venció por un estrecho margen a su entonces rival, Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado difundido este sábado, Fox aseguró que ha dedicado buena parte de su vida pública a defender la democracia, la alternancia y las libertades, y afirmó que su compromiso con México permanece vigente.

“Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas”, sostuvo el exmandatario, quien también manifestó su respeto a las instituciones encargadas de organizar y calificar los procesos electorales.

“Mi conducción seguirá siendo la misma: respeto a las instituciones que la organizaron y la calificaron, y respeto a quienes piensan distinto”, agregó.

Fox pide dejar atrás diferencias políticas y respalda alianza PAN-PRI en Sonora

Sin hacer referencia directa a sus declaraciones sobre la elección presidencial de 2006, Fox pidió dejar atrás las diferencias políticas y mirar hacia adelante.

También señaló que las mexicanas y los mexicanos merecen seguridad, salud, educación y oportunidades para construir un mejor futuro.

“Seguiré aportando mi experiencia, participando con apertura y defendiendo con firmeza mis convicciones. Porque más allá de cualquier diferencia, hay algo que nos une y debe estar por encima de todo: México y el futuro de nuestros hijos y nietos”, escribió.

Poco después, en su cuenta de X, celebró la alianza entre el PAN y el PRI en Sonora, luego de que ambos partidos designaran a Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, como su abanderado para contender por la gubernatura en las elecciones de 2027.

¿Qué dijo Vicente Fox sobre el triunfo de Felipe Calderón en 2006?

El pasado 3 de noviembre, Vicente Fox reconoció públicamente que intervino para que Felipe Calderón ganara las elecciones presidenciales de 2006 y el Partido Acción Nacional (PAN) permaneciera en el poder.

En entrevista con el medio The Objective, Fox afirmó que trabajó para favorecer al candidato panista frente a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien entonces contendió por la Presidencia con la coalición ‘Por el Bien de Todos’, conformado por el PRD, PT y Convergencia (hoy conocido como Movimiento Ciudadano).

“Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo, que la sucesión en el país debía de quedar en las mismas manos de mi partido político (el PAN)”, declaró.

El exmandatario también reconoció que su intención era entregar la Presidencia a un integrante de su partido, luego de gobernar México durante el periodo 2000-2006.

En las elecciones del 2 de julio de 2006, Felipe Calderón obtuvo la victoria por un margen de apenas 0.56 puntos porcentuales frente a López Obrador, quien impugnó los resultados y denunció irregularidades en el proceso electoral.

Final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró presidente electo a Calderón en agosto de ese año.