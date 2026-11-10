Gracias Fox por 2006… Atte. Morena

Es sabido que el periodista español Juan Luis Cebrián entrevistó a Vicente Fox Quesada. En esa charla, el primer presidente del PAN explica que, ya en el gobierno, resolvió que haría lo que cualquier hombre de empresa, que definiría él a quién convenía dejar el puesto. Y que pensó que tendría que ser a uno de su partido. A nadie más. Por ende, a Felipe Calderón.

Este nuevo relato foxista, publicado en The Objective, es consistente con su manía de atribuirse el triunfo de 2006; pero también es muy propio de su amasijo de recuerdos y aseveraciones.

Sobre lo primero debe recordarse que Fox, tan ha reclamado su intervención electoral que ha llegado a decir que ganó tres elecciones: la suya en 2000, la de 2006 –que habría ayudado a, digamos, inclinar a favor de FCH–, y la de 2012, cuando él, el hombre que sacó al PRI de Los Pinos se decantó por apoyar al tricolor Peña Nieto. Quizá lo único sólido en Vicente es su animadversión hacia AMLO.

Sobre lo segundo, es decir sobre lo que cree Fox que hizo para que ganara Calderón, hay que hacer varias puntualizaciones.

En primer lugar, si alguien no supo evitar el caer en las provocaciones de Andrés Manuel López Obrador al punto de servirle para crecer en el ánimo público, ese fue Vicente Fox Quesada. Un presidente que siempre se rebajó al nivel de un jefe de Gobierno.

El mayor ejemplo de esa torpeza fue el desafuero instrumentado por el foxista en contra del Peje. Fue tan burdo que hasta gente que no simpatizaba con el tabasqueño denunció que no se podía descarrilar así a un adversario. Parte del mito sobre la fuerza de Andrés Manuel como candidato se debe a Fox, que ayudó a crear la noción de que a como diera lugar había que inhabilitarlo.

En segundo lugar: si fuera cierto que se puso a pensar en que tenía que cederle la banda presidencial a un panista, hay que refrescarle la memoria: ese hombre de negocios llamado Vicente Fox quería como sucesor a Santiago Creel, que fue derrotado por el panismo tradicional, que arropó a Calderón. O sea, Fox era un panista que no conocía al PAN (o sea, no conocía a su “empresa”).

Tercero: Calderón y Fox se llevaron mal durante buena parte de la campaña. Quizá en lo único que coincidían López Obrador y Felipe era en que Fox les resultaba un incordio.

Cuarto: sí, con sus recomendaciones tipo “no cambiar de caballo a mitad del río”, Fox logró el momento “cállate chachalaca” de AMLO en contra suya; y sí, eso pudo restarle algunos votos, pero para nada fue un quiebre en la campaña del Peje.

Quinto: al Peje lo comprometió no ir a un debate, la guerra sucia del “peligro para México”, su soberbia (su estilo de ‘la campaña soy yo’…) y, desde luego, la operación electoral del magisterio de Elba Esther Gordillo con gobernadores priistas. Y este último tema es donde hay mucha tela de dónde cortar y uno que a muchos, no a Fox, les podría meter en problemas el día de hoy.

Lo que busca Morena es poner en San Lázaro en letras de oro que en 2006 les hicieron fraude. ¿A cuántos llamarán a cuentas para sustanciar ese relato? Por ejemplo sobre la operación entre el SNTE y los entonces gobernadores de estados norteños. Si con lo del INE el gobierno revisará desde los años noventa, imaginen con esto. Gracias Vicente Fox por este otro servicio a la democracia mexicana.