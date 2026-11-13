PRI y PAN ‘hacen mancuerna’ en Guerrero: Registran coalición para competir por la gubernatura 2027

El PRI y el PAN anunciaron una coalición en Guerrero para las próximas elecciones 2027 [Fotografía. Shutterstock]

A contrarreloj, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) la solicitud de registro de un convenio de coalición para participar juntos en la elección de gobernador en 2027.

La documentación fue entregada dos horas antes de concluir el plazo legal por los representantes partidistas ante el Consejo General, Silvio Rodríguez García, del PAN, y Manuel Alberto Saavedra Chávez, del PRI, a la presidenta del organismo electoral, Luz Fabiola Matildes Gama.

Durante la recepción, la consejera presidenta dio a conocer el fundamento legal y las disposiciones que deberán observar ambos partidos para formalizar la alianza.

IEPC revisará coalición de la oposición

Matildes Gama explicó que el IEPC revisará los documentos para comprobar que el convenio cumpla con los requisitos establecidos en la legislación electoral.

Una vez concluido el análisis, el Consejo General emitirá la resolución correspondiente, a más tardar el próximo 22 de noviembre de 2026.