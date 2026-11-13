INE designa a Ricardo Chincoya como nuevo titular del Comité de Transparencia

Su nombramiento se da en el contexto de los cambios al régimen nacional de transparencia y protección de datos personales. (Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó este viernes a Ricardo Chincoya Zambrano como nuevo presidente del Comité de Transparencia, órgano encargado de coordinar y supervisar las acciones relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales dentro del organismo.

El instituto informó que la designación fue aprobada por el Consejo General del INE, a propuesta de la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García.

De acuerdo con el organismo electoral, Chincoya Zambrano cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para integrar y presidir este órgano colegiado.

Su nombramiento se da en el contexto de los cambios al régimen nacional de transparencia y protección de datos personales, derivados de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y de la expedición de nueva legislación sobre estos temas.

¿Qué funciones tiene el Comité de Transparencia del INE?

El Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral coordina y supervisa las acciones relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Entre sus atribuciones está confirmar, modificar o revocar determinaciones sobre la clasificación de información y la inexistencia de datos.

También atiende asuntos relacionados con el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), además de otras facultades establecidas en la ley.

¿Quién es Ricardo Chincoya Zambrano?

El nuevo presidente del Comité de Transparencia cuenta con el grado de maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

En su trayectoria profesional se desempeñó como director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Auditoría Superior de la Federación.

Previamente, trabajó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde ocupó los cargos de secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, así como jefe de Ponencia.