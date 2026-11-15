Personaje eliminado de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 HOY: ¿Quién está debajo del disfraz?

Una nueva gala de '¿Quién es la máscara? 2026' puede tener hasta a dos personajes en riesgo de ser eliminados. (Foto: CHATGPT/Cortesía Televisa/Univision)

La octava temporada de ¿Quién es la máscara? sigue con nuevas presentaciones, pistas y revelaciones sobre las celebridades que participan detrás de los disfraces. Este domingo 15 de noviembre se transmite una nueva gala del reality show, en la que uno o más personajes podrían despedirse de la competencia.

Hasta el momento, nueve participantes han tenido que revelar su identidad ante los investigadores y el público. La sexta emisión pondrá nuevamente a prueba las teorías del panel, quien todavía cuenta con el botón de salvación, regla de ¿Quién es la máscara?, y podría salvar a uno de ellos.

La nueva temporada de '¿Quién es la máscara?' ya no cuenta con la participación de Carlos Rivera. (Foto: Cortesía Televisa Univision)

¿Quiénes fueron eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 y cuáles son sus identidades?

Desde el estreno de ¿Quién es la máscara? 2026, el programa ha presentado distintas celebridades que tuvieron que abandonar la competencia. Estos son los personajes que ya fueron desenmascarados y los famosos que se encontraban detrás de sus disfraces:

Gárgola: el actor René Casados.

el actor René Casados. Beto Batazo: el luchador Latin Lover.

el luchador Latin Lover. Rito Cangurito: la actriz Verónica Montes.

la actriz Verónica Montes. Tiburcio: la conductora Vanessa Huppenkothen.

la conductora Vanessa Huppenkothen. Atrapasueños: la actriz Alejandra Barros.

la actriz Alejandra Barros. Octavia Ventosa: la actriz Ela Velden.

la actriz Ela Velden. Caco Mixtle: el cantante Pablo Ruiz.

el cantante Pablo Ruiz. Fifí Ñera: la actriz Fabiola Guajardo.

la actriz Fabiola Guajardo. El Paisa: el creador de contenido Jair Sánchez.

Las revelaciones más recientes ocurrieron el domingo 8 de noviembre, cuando Fifí Ñera y El Paisa tuvieron que descubrir sus rostros.

Fabiola Guajardo estaba debajo del disfraz de Fifi Ñera en '¿Quién es la máscara? 2026'. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Dónde ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026 EN VIVO?

La sexta gala de ¿Quién es la máscara? se transmite por Las Estrellas, canal de televisión abierta en México.

Quienes prefieran seguir el programa por internet también pueden consultar la disponibilidad de la emisión en ViX, plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Además, el sitio oficial de Las Estrellas publica información, pistas y contenido relacionado con los personajes de la temporada.

¿A qué hora ver ‘¿Quién es la máscara?’ HOY 15 de noviembre?

La nueva emisión de ¿Quién es la máscara? comienza este domingo 15 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Durante el programa, los personajes presentarán sus números musicales y compartirán nuevas pistas sobre sus identidades. Los investigadores deberán analizar cada detalle para intentar descubrir quiénes se encuentran detrás de las máscaras.

La conducción está a cargo de Omar Chaparro, con Marisol González en el backstage. El panel de investigadores está integrado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann.

Mauricio Ochmann es el nuevo investigador de '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué personajes siguen en la competencia de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Después de nueve desenmascaramientos, otros nueve personajes continúan en la octava temporada del reality show. Ellos son quienes todavía buscan llegar a la final y mantener en secreto la identidad de las celebridades que interpretan a cada botarga.

La lista de participantes que permanecen en la competencia antes de la gala de este domingo está integrada por:

Alex Loro.

Ana Conda.

Carmela Tarantela.

Dr. Kaboom.

La Patrona.

Licua Checo.

Patito Feo.

Roseta Palomares.

Slash.

Uno de los antecedentes de esta etapa fue la salvación de Slash, quien estuvo en riesgo de ser eliminado, pero Juanpa Zurita utilizó el botón de salvación para permitirle continuar en el programa.