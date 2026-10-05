Estreno de ‘¿Quién es la máscara?’: Fecha, horario, nuevos personajes, investigadores y más

La nueva temporada de '¿Quién es la máscara?' presenta nuevos investigadores y nuevos personajes. (Foto: Cuartoscuro/CHatGPT/Quiéneslamáscara)

El misterio está a punto de regresar a la televisión mexicana con la temporada de ¿Quién es la máscara? con nuevas celebridades escondidas bajo las botargas, quienes revelan pistas que pondrán a prueba a los investigadores.

La octava temporada del reality show volverá a tener a Omar Chaparro como conductor y contará con un renovado panel de investigadores, mientras que Marisol González estará nuevamente a cargo de conducir desde backstage.

La producción ya comenzó a revelar algunos de los personajes de ¿Quién es la máscara? que aparecerán durante la competencia, por lo que el público también podrá comenzar a formular sus propias teorías antes del estreno.

Anahí regresa como investigadora a la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo se estrena ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? se estrenará un fin de semana después de la final de La Casa de los Famosos México 2026. El primer programa del reality show es el domingo 11 de octubre a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

La octava edición tendrá 10 emisiones donde los personajes subirán al escenario para intentar conquistar al público y evitar que los investigadores descubran su verdadera identidad.

¿Quiénes son los investigadores de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

Para esta temporada de ¿Quién es la máscara?, el panel tendrá dos regresos y una nueva incorporación. Los investigadores que deberán descubrir qué celebridad está detrás de cada personaje son:

Anahí

Juanpa Zurita

Yuri

Mauricio Ochmann

Anahí y Juanpa Zurita regresarán al programa, mientras que Yuri volverá al panel después de haber participado en ediciones anteriores. La gran novedad será Mauricio Ochmann, quien se incorpora por primera vez como investigador en lugar de Carlos Rivera.

Su trabajo será analizar las pistas, observar las presentaciones y formular teorías para tratar de identificar a las celebridades antes de que sean desenmascaradas.

Además, esta edición tendrá un cambio en la dinámica: los investigadores tendrán la posibilidad de salvar a concursantes, lo que podría modificar la estrategia de la competencia.

Mauricio Ochamnn aseguró que está soltero "desde hace meses". (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Cuáles son los personajes de ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

La nueva temporada contará con 18 personajes, aunque no todos fueron presentados al público al mismo tiempo. La producción comenzó a revelar algunos de ellos durante las semanas previas al estreno.

Hasta este lunes 5 de octubre, los personajes que ya fueron presentados oficialmente son:

El Rey Slash

Ana Conda

Beto Batazo

Caco Mixtle

Patito Feo

Dr. Kaboom

La Patrona

Roseta Palomares

Fifí Ñera

Alex Loro

Atrapasueños

Gárgola

Carmela Tarantela

La producción ha dado algunas pistas sobre sus personalidades. Por ejemplo, El Rey Slash pertenece a un lugar llamado Slimeburgo; Beto Batazo es un personaje aficionado al béisbol; Alex Loro tiene la música como una de sus grandes pasiones, mientras que Carmela Tarantela es una tarántula relacionada con el teatro y el cabaret.

Otro de los personajes es Atrapasueños, descrito como un ser sin género, libre, misterioso y juguetón. Por su parte, Gárgola es presentado como un viajero romántico que busca ser querido y comprendido.

¿Dónde ver ‘¿Quién es la máscara?’ 2026?

El estreno de ¿Quién es la máscara? 2026 podrá verse por Las Estrellas. También estará disponible a través de ViX, por lo que los espectadores tendrán una alternativa para seguir el reality en streaming.