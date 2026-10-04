Final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la última gala?

'La Casa de los Famosos México' llega a su gran final, estos son los detalles del último programa de la temporada 2026. (Foto: Cuartoscuro/lacasadelosfamososmexico)

Las luces están a punto de apagarse luego de la final de La Casa de los Famosos México, donde finalimente conoceremos al ganador del reality show después de 10 semanas de convivencia, estrategias, nominaciones, alianzas y eliminaciones.

La competencia tiene a cinco finalistas que consiguieron llegar hasta el último día de competencia y que todavía tienen posibilidades de quedarse con el millonario premio de La Casa de los Famosos México 2026.

Karina Torres es finalista de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué hora inicia la final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La gran final de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México se realizará este domingo 4 de octubre de 2026. Será durante esta emisión cuando se conozca el orden definitivo de los finalistas y, finalmente, quién se convierte en el ganador del reality.

La transmisión comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y tendrá una duración aproximada de tres horas. Antes de la gala habrá una pregala a través de ViX, que comenzará a las 19:45 horas.

¿Dónde ver la final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Los seguidores del reality tendrán diferentes opciones para seguir el último programa de la temporada. La gala podrá verse por Las Estrellas y también estará disponible en ViX.

Además, la cuarta temporada tendrá un cierre diferente, pues la gran final llegará a las salas de Cinépolis, donde los seguidores podrán disfrutar el programa en pantalla grande. Los boletos ya están a la venta y tienen un costo de 98 pesos.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Después de las últimas eliminaciones de La Casa de los Famosos México, quedaron definidos los cinco habitantes que podrían convertirse en el primer lugar de la temporada. Los finalistas son:

Gema Garoa

Memo Schutz

Ese Pérez

Mariana Ochoa

Karina Torres

La lista quedó completa después de que Yahir ocupara el sexto lugar y Ernesto Laguardia saliera como el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Para votar en La Casa de los Famosos México 2026 y apoyar a tu participante favorito, el público puede emitir su voto a través de la aplicación de ViX, en el sitio oficial del reality o mediante el código QR que aparece durante las galas.

El procedimiento es sencillo: entra a la sección “Vota”, selecciona al finalista por el que quieres votar y presiona “Enviar voto”. La audiencia general puede emitir un voto, mientras que quienes tienen una suscripción a ViX Premium pueden votar hasta 10 veces con su cuenta.

¿Cuál es el premio de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

El habitante que consiga el primer lugar de la cuarta temporada recibirá un premio de 4 millones de pesos en efectivo, además del título como ganador de La Casa de los Famosos México 2026.

El premio ya fue llevado a la casa durante una de las últimas galas de eliminación, cuando Galilea Montijo y Aldo de Nigris ingresaron con el maletín que contiene el dinero destinado al ganador.

Aldo de Nigris es el ganador más reciente de 'La Casa de los Famosos México'. (Fofo: Daniel Augusto/Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Quiénes han sido los ganadores de ‘La Casa de los Famosos México’?

La cuarta temporada está a punto de sumar un nuevo nombre a la lista de ganadores del reality. Hasta ahora, tres habitantes han conseguido quedarse con el primer lugar de las ediciones anteriores: