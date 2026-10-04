Perame, deja le pago al SAT: ¿Cuál es el premio de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 tras impuestos?

Este es el premio de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro/Freepik)

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 está a punto de conocer al habitante que se convertirá en el ganador de la cuarta temporada. Después de semanas de estrategias, nominaciones y eliminaciones, cinco finalistas todavía tienen posibilidades de conquistar al público y quedarse con el primer lugar.

Además del reconocimiento como campeón del reality, el ganador de La Casa de los Famosos México recibirá un premio millonario por haber llegado hasta el último día de competencia y conquistar la victoria, el cual no queda exento del pago de impuestos.

Mariana Ochoa es una de las finalistas de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cuál es el premio de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 tras pago de impuestos?

El premio de La Casa de los Famosos México 2026 es de 4 millones de pesos, al cual se le debe quitar el pago del ISR, porque el SAT aplica la Ley del impuesto sobre la renta.

Para 2026, de acuerdo con el SAT, se debe restar una cuota fija de $444 mil 116.23 pesos cuando se recibe una cantidad de entre 1.7 y hasta 5.1 millones de pesos.

Por ello, tras este primer pago, el monto queda en 3 millones 555 mil 883 pesos, pero no es todo lo que se le resta, después se debe aplicar un cargo del 34% sobre excedente lo que representa 1 millón 209 mil pesos.

El premio final para el ganador de La Casa de los Famosos México, luego de los descuentos queda en 2 millones 341 mil 883 pesos.

Ingreso total: 4,000,000 pesos

4,000,000 pesos Cuota fija del ISR: 444,116.23 pesos

444,116.23 pesos Monto sujeto a tasa del 34%: 3,555,883 pesos

3,555,883 pesos Impuesto calculado (34% sobre excedente): 1,209,000 pesos

1,209,000 pesos Total de ISR a pagar: 1,653,116.22 pesos

1,653,116.22 pesos Monto neto que recibe el ganador: 2 millones 341 mil 883 pesos

¿Dónde y a qué hora ver la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

La gran final se realizará este domingo 4 de octubre a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, cuando se conocerá quién ocupará el primer lugar de la competencia.

La transmisión del programa es a través del canal Las Estrellas o de la plataforma de streaming Vix Premium, la cual requiere de una suscripción con costo.

Gema Garoa es finalista de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: lacasadelosfamososmexico)

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

Después de las últimas eliminaciones, cinco habitantes de La Casa de los Famosos México consiguieron llegar hasta la gran final, luego de la salida de Yahir como sexto finalista y Ernesto Laguardia como el séptimo finalista.

Los participantes que se mantienen en la competencia son:

Gema Garoa

Memo Schutz

Ese Pérez

Mariana Ochoa

Karina Torres

Los cinco fueron definidos después de las últimas jornadas de votación, en las que el público tuvo la decisión sobre quién continuaba en la competencia.

¿Cómo votar por el ganador de La Casa de los Famosos México 2026?

El ganador de la cuarta temporada será elegido por el público mediante una votación positiva. Es decir, los seguidores deben apoyar al habitante que quieren que se convierta en campeón.

Para votar en La Casa de los Famosos México 2026 se debe ingresar al sitio oficial del reality, entrar al apartado “VOTA”, seleccionar al finalista favorito y confirmar el voto.

Durante la final, las votaciones estarán disponibles desde las 19:45 horas del domingo 4 de octubre y permanecerán abiertas hasta que Galilea Montijo anuncie en vivo el cierre de la votación durante la gala.

Una característica importante de esta etapa es que los votos son acumulables durante la semana, por lo que el participante que reúna la mayor cantidad de apoyos será quien se convierta en el ganador.