Sexto eliminado de ‘Exatlón México’ 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

El sexto eliminado de 'Exatlón México' se encuentra entre los hombres de la competencia. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La sexta eliminación de Exatlón México 2026 llega después de una semana en la que la competencia entre los equipos Rojo y Azul se ha mantenido más pareja, con victorias importantes para ambas escuadras rumbo al duelo por la permanencia.

La temporada 10 también continúa con la incorporación de refuerzos. Para esta sexta semana, Natalia Rojas se integró al Equipo Azul.

Además, en la actual edición se estrenó la Zona de Peligro, prueba donde los atletas de Exatlón México quedan en riesgo de salir desde días ants del duelo. Durante esta semana dejó a Hugo Espinoza en la cuerda floja.

¿A qué hora ver ‘Exatlón México’ 2026?

El Duelo de eliminación de Exatlón México 2026 comienza este domingo 4 de octubre a las 6:00 p.m., tiempo del centro de México.

El horario cambia respecto al resto de las transmisiones del reality, pues de lunes a viernes los episodios comienzan a las 6:30 p.m.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ 2026?

La nueva temporada de Exatlón México, así como los enfrentamientos que se desarrollan durante la semana, se transmiten por Azteca UNO.

Otra opción para seguir la competencia es Disney+, plataforma de streaming que requiere una suscripción para acceder a su contenido.

También puedes consultar la transmisión en vivo a través de la aplicación y página web de TV Azteca. Para conocer los resultados y los momentos más destacados de cada episodio tienes como opción El Financiero Entretenimiento.

El Equipo Rojo recuperó la Villa 360 durante la sexta semana de ‘Exatlón México’

La Villa 360 es uno de los beneficios más importantes para los atletas de Exatlón México, pues cuenta con diferentes amenidades, áreas de descanso y un espacio techado que permite a los participantes recuperarse entre las competencias.

El Equipo Rojo mantuvo este beneficio durante una semana más. Con este resultado, el Equipo Azul se queda en desventaja la sexta semana con una derrota importante.

¿Qué atletas ganaron las medallas en la sexta semana de ‘Exatlón México’?

Las medallas de Exatlón México representan una ventaja para los atletas, ya que otorgan una vida adicional durante los duelos de eliminación.

Durante la sexta semana, Zudikey Rodríguez se quedó con la Medalla Femenil para el Equipo Rojo mientras que Christian Carrillo ganó la Medalla Varonil para los azules.

Los atletas tienen la posibilidad de utilizar estas vidas adicionales cuando participan en un duelo de eliminación. Si no necesitan recurrir a ellas, también pueden conservarlas o decidir entregarlas a alguno de sus compañeros.

¿Quiénes siguen en ‘Exatlón México’ 2026?

La competencia se ha despedido de algunos atletas en Exatlón México debido a las eliminaciones, aunque también se han incorporado nuevos participantes como refuerzos casi de manera inmediata tras la eliminación.

Así está conformada la competencia durante esta etapa de la temporada:

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Karol Rojas (refuerzo)

(refuerzo) Ingrid Treviño (refuerzo)

Equipo Azul