¿Quiénes son los atletas de ‘Habilidad Física 100: México’ que tienen beca de la Conade?

El reality show deportivo de Netflix Habilidad Física 100: México llamó poderosamente la atención de la audiencia y se colocó rápidamente como una de las series más vistas de la plataforma en el país.

La producción reúne a 100 atletas de distintas disciplinas en la búsqueda de quien tenga las habilidades más sorprendentes mediante varias pruebas físicas.

Al venir de todo tipo de disciplinas, algunos de ellos han sido medallistas olímpicos o paralímpicos, por lo que cuentan con una beca de la Conade, pero no son los únicos que reciben el apoyo por parte del organismo dirigido por Rommel Pacheco.

¿Qué participantes de ‘Habilidad Física 100: México’ tienen beca de la Conade?

Cada tres meses, la Conade dispersa el apoyo por “premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas”, de acuerdo con informes públicos. Estos son los participantes que aparecen en el último listado disponible, de junio de este año:

Carlos Salcido

El exfutbolista Carlos Salcido tiene beca vitalicia de la Conade porque conquistó la medalla de oro con la Selección Mexicana de futbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde fue uno de los refuerzos mayores junto con José de Jesús Corona y Oribe Peralta. Gracias a este logro, recibió 118 mil 716 pesos entre abril y junio.

Ámbar Garnica

De acuerdo con el registro, Ámbar Garnica recibió 30 mil pesos en el último trimestre registrado por la Conade. La luchadora mexicana se llevó la medalla de plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en la categoría femenil de 68 kg, estilo libre.

Tonatiú López

El atleta Tonatiú López también figura en el padrón de la Conade. Tras participar con la delegación mexicana en París 2024, en la prueba masculina de 800 metros, también recibió 30 mil pesos como apoyo trimestral.

Laura Burgos

La luchadora mexicana de muay thai es dos veces campeona de la Federación Internacional de Asociaciones de Muaythai (IFMA, por sus siglas en inglés) y dos veces medallista en los Juegos Mundiales en la categoría femenil de -54 kg de peso. Cada tres meses recibe $86 mil pesos como beca.

Eduardo Ávila ‘Judoman’

El judoca Eduardo Ávila recibió 118 mil 716 pesos en el último reporte de la Conade. Esto, debido a que es multimedallista paralímpico: consiguió oro en Pekín 2008 y bronce en Londres 2012, en la categoría de -73 kg, además de oro en Río 2016 y bronce en Tokio 2020, en -81 kg.

Ceci Tamayo

Cecilia Tamayo Garza tiene el récord nacional de 200 metros planos; además, ha ganado múltiples títulos nacionales y representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024. La Conade le depositó 36 mil pesos según el reporte.

Natalia González

Con apenas 19 años, Natalia González es cinco veces campeona nacional de forma consecutiva en la categoría Sub-21 de escalada deportiva. Su beca de tres meses fue de 4 mil pesos.

Pau Haro

Paulina Haro es originaria de Nayarit y, de acuerdo con el documento de Conade, recibió 4 mil pesos en junio. La campeona de levantamiento de pesas es la primera mexicana en ganar una medalla en los CrossFit Games.

Marlene Coronel

Desde 2024, Marlene Coronel es seleccionada nacional de parkour y fue subcampeona panamericana este mismo año. Su beca trimestral es de 30 mil pesos.