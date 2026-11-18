Guerrero Cándido Concepción tenía la intención de contender por la coordinación municipal de Morena de Xochistlahuaca.

Guerrero Cándido Concepción, quien había expresado su aspiración a ocupar la coordinación municipal de Morena de Xochistlahuaca, fue asesinado a balazos junto con su acompañante, el creador de contenido, Tranquilino López Merino, en un ataque armado registrado en la región de la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con la información proporcionada por la alcaldesa de Xochistlahuaca, María Rojas Pineda ambos hombres fueron interceptados por sujetos armados cuando regresaban de una asamblea comunitaria realizada en la localidad de Arroyo Grande.

Las víctimas viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron atacados.

La edil informó que el doble homicidio ocurrió alrededor de las 21:30 horas del martes, en un paraje ubicado entre Arroyo Grande y Junta de Arroyo Grande, en un sitio conocido como Arroyo Zarco.

Rojas Pineda confirmó que Guerrero Cándido Concepción había hecho pública, a través de sus redes sociales, su intención de contender por la coordinación municipal.

Además, lo identificó como uno de sus compañeros de lucha.

El también docente era conocido en redes sociales como ‘Comandante Tigre’.

La presidenta municipal señaló que, desde que ocurrieron los hechos, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron operativos en la zona para localizar a los responsables del ataque.

Asimismo, aseguró que su administración está colaborando con las autoridades y brindando facilidades para el desarrollo de las investigaciones.

Explicó que fue necesario dialogar con los familiares de Guerrero Cándido para que autorizaran el traslado de su cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicaría la necropsia de ley, procedimiento necesario para avanzar en las indagatorias y contribuir a la identificación y detención de los responsables del doble homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.