Autoridades relacionan a 'El Checo' con al menos 20 homicidios y más de 30 desapariciones en Tecate.

Sergio Serrano Ramos, alias ‘El Checo’, señalado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecate, Baja California, fue recapturado este miércoles 18 de noviembre por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Su detención se llevó a cabo en la colonia Chapultepec, en el puerto de Ensenada, luego de que el presunto líder criminal intentara escapar de los agentes. Durante la persecución, presuntamente trató de atropellar a los oficiales e impactó varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El operativo concluyó a la altura del Rancho Cañón Buena Vista, conocido como El Zorrillo, donde los agentes lograron detenerlo.

De acuerdo con información del semanario ZETA, Serrano Ramos cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud y es identificado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en Tecate.

También se le relaciona con al menos 20 homicidios y más de 30 desapariciones, presuntamente cometidos junto con otros integrantes del grupo criminal.

¿Cuándo detuvieron a ‘El Checo’ por primera vez?

Esta es la segunda ocasión que Sergio Serrano es capturado en lo que va de 2026.

Su primera detención ocurrió el 13 de mayo, también después de una persecución, que comenzó en la delegación Nueva Colonia Hindú y terminó casi 30 kilómetros después, en Rancho Viejo, ambos puntos en Tecate.

Sin embargo, el presunto líder criminal recuperó su libertad el 23 de agosto, luego de permanecer tres meses en el Centro de Reinserción Social La Mesa, en Tijuana, donde enfrentaba un proceso por portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

Tras su liberación, Serrano permaneció fuera del radar de las autoridades hasta su nuevo arresto este miércoles en Ensenada.

Vinculan a ‘El Checo’ con homicidios y desapariciones en Tecate

Las investigaciones de las autoridades relacionan a Sergio Serrano Ramos con al menos 20 homicidios y más de 30 desapariciones registrados en Tecate, donde el CJNG mantiene una disputa por el control del territorio con el Cártel de Sinaloa desde diciembre de 2025.

En este conflicto también estarían involucrados otros dos presuntos cabecillas del Cártel Jalisco: Ricardo López, alias ‘El Chicho’, y José Ángel Ayala, conocido como ‘El Siete’.

De acuerdo con información publicada por ZETA, la confrontación entre ambos grupos criminales ha dejado un saldo de 170 homicidios en el municipio.

La nueva detención de ‘El Checo’ ocurre en medio de la violencia que enfrenta Tecate, considerado Pueblo Mágico de Baja California.