Detienen a ‘Mike’, integrante de ‘Los Rs’ del CJNG, vinculados al asesinato de Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó de la detención de Miguel Ángel 'N', alias 'Mike', identificado como presunto integrante de 'Los R's'.

Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, por su presunta relación con la facción señalada por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura ocurrió durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con el funcionario, durante recorridos de prevención y disuasión del delito, los agentes detectaron una camioneta cuyos ocupantes intentaron evadir la presencia policial y abrieron fuego contra las autoridades.

Al repeler la agresión, uno de los presuntos atacantes perdió la vida, mientras que los elementos de seguridad lograron detener a Miguel Ángel “N”.

‘Mike’ pertenece a ‘Los R’s’, grupo vinculado al asesinato de Carlos Manzo

Según las investigaciones, “Mike” es identificado como presunto integrante de “Los R’s”, una facción del CJNG encabezada por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, conocido como “R2”.

Ambos sujetos ya fueron detenidos y son señalados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

La detención de “Mike” representa una nueva acción de las autoridades contra integrantes de esta facción, presuntamente relacionada con la planeación y ejecución del asesinato del exalcalde.

García Harfuch agradeció el apoyo de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus para llevar a cabo el operativo.

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