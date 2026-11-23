La empresa deberá acreditar que cuentan con las condiciones necesarias para recibir a los delfines en los corrales marinos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el traslado de los ocho delfines que permanecen bajo aseguramiento precautorio en Dolphin Connection Cancún, antes Dolphinaris, luego de confirmar que el establecimiento incumplió cinco de las seis medidas correctivas impuestas para garantizar el bienestar de los animales.

Profepa tomó esta determinación luego de una visita de verificación, en la que personal de la dependencia detectó que seguían pendientes acciones para el bienestar de los delfines, como el enriquecimiento ambiental vespertino, la vigilancia médica nocturna, la reparación e instalación de mallas sombra, la adecuación de bordes y salientes, así como las evaluaciones médicas y de comportamiento individuales de los ejemplares.

La única medida con avances fue el mejoramiento del sistema de soporte de vida, aunque su cumplimiento fue parcial. Ante estas condiciones, la Profepa emitió un acuerdo que establece el traslado a un corral marino con infraestructura, seguridad y atención médico-veterinaria especializada.

Para cumplir la disposición, la empresa deberá proponer especialistas externos u organizaciones especializadas que participen en la valoración, estabilización y preparación de los delfines para su traslado a dichos corrales marinos.

Además, la empresa tendrá que identificar las instalaciones receptoras y acreditar que cuentan con las condiciones necesarias para recibirlos.

La reubicación de los delfines será gradual y estará sujeta al estado de salud y comportamiento de cada animal, así como a la validación técnica del sitio receptor. Por ello, el movimiento no será inmediato y se realizará bajo supervisión de la autoridad ambiental.

Los ejemplares permanecen bajo aseguramiento precautorio desde octubre de 2025, cuando la Profepa clausuró temporalmente el establecimiento por diversas irregularidades en las condiciones del recinto.

Tras la muerte del delfín Mincho

Esta nueva determinación de Profepa ocurre casi un mes después de la muerte del delfín Mincho, que estaba en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún en cautiverio. El ejemplar falleció a los 37 años de edad a causa de “una enfermedad grave”.

Este delfín inspiró la llamada Ley Mincho, que fue una reforma a la Ley General de Vida Silvestre aprobada en junio de 2025, la cual prohíbe el uso de mamíferos marinos como los delfines en espectáculos, esto luego de que el propio Mincho se estrellara en el concreto durante un show en el Hotel Barceló.

La reforma de Ley Mincho también prohíbe la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio sin fines de conservación animal, así como la prohibición de mantener a estos animales en tanques de concreto, con la finalidad de que vivan en corrales marinos o santuarios con instalaciones abiertas.

¿Cuántos delfines hay en cautiverio en Dolphin Connection Cancún?

En Dolphin Connection Cancún había nueve delfines, contando a Mincho, cuando la Profepa ordenó en octubre de 2025 la clausura total temporal del predio.

Tras el fallecimiento del delfín Mincho, aún están en el lugar los ejemplares Diego, Solei, Oceanía, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu, quienes viven confinados en una alberca del delfinario.

Organizaciones por los derechos de los animales como Veeleaf y Tide Breakers señalaron este año las graves condiciones en las que se encuentran los delfines en el Dolphin Discovery Ventura Park de Cancún, clausurado el año pasado.

Hace algunos meses, compartieron imágenes y videos de los delfines en pequeñas albercas donde no tienen libertad de movimiento; son alimentados con porciones pequeñas una vez al día y pasan el día bajo el sol sin protección.

*Con información de Quadratín