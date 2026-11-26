Una columna de humo se elevó varios metros tras el incendio registrado en un ducto de Pemex en Cadereyta, Nuevo León.

Una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, provocó un incendio que movilizó a cuerpos de emergencia y generó una columna de humo visible desde distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

El incidente fue reportado alrededor de las 16:40 horas de este jueves en la comunidad de Las Palomitas, ubicada a aproximadamente siete kilómetros de la refinería de Cadereyta. Tras la explosión, las llamas se extendieron hacia un área de pastizal.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el fuego abarcó un tramo de aproximadamente 250 metros lineales del ducto, lo que requirió la intervención de personal especializado para atender la emergencia y controlar las condiciones en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal, así como corporaciones municipales de Cadereyta y Juárez, quienes trabajaron de manera coordinada para atender el siniestro y mantener vigilancia en la zona.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y señalaron que no existe riesgo para la población cercana.

Pemex atiende incidente en ducto de Cadereyta

En un comunicado, Pemex informó que personal especializado se encuentra atendiendo el incidente en el ducto ubicado en el ejido Las Palomitas.

La empresa petrolera señaló que se verifican las condiciones del sitio y el origen del incidente, sin precisar las causas que provocaron la explosión.

Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, así como con la atención oportuna de emergencias y la protección de las comunidades cercanas.

Pemex realizará simulacro de emergencia en Veracruz

Este mismo jueves, Petróleos Mexicanos informó que realizará un Simulacro Nivel IV en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas.

De acuerdo con la empresa, el ejercicio contempla la hipótesis de un incendio en la cúpula de un tanque de almacenamiento de crudo, presuntamente provocado por el impacto de una tormenta eléctrica.

El objetivo será evaluar los protocolos de respuesta ante emergencias, la coordinación entre instituciones, la movilización de unidades y las técnicas especializadas para combatir incendios.

Pemex aclaró que esta práctica no representa un riesgo para la población, los trabajadores ni las instalaciones.