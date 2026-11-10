Deer Park ‘da frutos’ a Pemex: Ganó 1,882 millones de dólares en 9 meses, más de lo que costó su compra

La refinería Deer Park, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ubicada en Texas, Estados Unidos, obtuvo un rendimiento neto de mil 882 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, monto que superó los mil 816 millones de dólares que le costó a la petrolera mexicana adquirir la participación restante de Shell y tomar el control total de las instalaciones en 2022.

De acuerdo con el reporte de resultados del tercer trimestre de 2026, el rendimiento neto de Deer Park ascendió a 33 mil 581 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente mil 882 millones de dólares al tipo de cambio de cierre de septiembre de 17.8413 pesos por dólar, utilizado por Pemex en su reporte financiero.

Deer Park logró estos resultados gracias a los mayores márgenes de refinación observados durante gran parte del presente año y a una mejora en su eficiencia operativa tras un periodo de mantenimiento, por lo que los resultados al tercer trimestre del año fueron 9.3 veces superiores a los 3 mil 611 millones de pesos obtenidos durante el mismo periodo de 2025.

En 2022, Pemex adquirió el 50.005 por ciento de Deer Park que todavía pertenecía a Shell, ya que previamente contaba con el 49.995 por ciento de la refinería.

De acuerdo con los estados financieros de Pemex presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la petrolera reconoció una contraprestación total de mil 815.7 millones de dólares para adquirir la participación restante de Shell en Deer Park durante 2022, considerando pagos en efectivo, liquidación de deuda y la cancelación de obligaciones financieras preexistentes.

De esta forma, el rendimiento neto acumulado por Deer Park entre enero y septiembre de 2026 superó en aproximadamente 66 millones de dólares, o 3.6 por ciento, el valor reconocido por Pemex para asumir el control total de la refinería.

La vez que AMLO vio como ‘un buen negocio’ la compra de Deer Park

El expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había clasificado como un buen negocio la compra de la refinería, ya que en diciembre de 2022 aseguró que la inversión realizada para adquirir el control total de Deer Park se había recuperado en menos de un año, gracias a las ganancias obtenidas por la refinería.

En aquella ocasión, el exmandatario tomó como referencia los 600 millones de dólares que Pemex anunció originalmente por la compra de la participación de Shell, sin sumar las obligaciones de deuda y los costos financieros asociados con la operación.

En la presentación de resultados ante inversionistas del tercer trimestre del año, Adán Enrique García, director general de PMI, destacó que la refinería texana generó un EBITDA (flujo operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 2 mil 076 millones de dólares, su mejor resultado desde que la adquirió Pemex.

En 2022, considerado hasta ahora su mejor año, la refinería obtuvo un EBITDA de mil 306 millones de dólares, seguido de 822 millones en 2023, 145 millones en 2024 y 163 millones en 2025.

Adán Enrique García indicó que los elevados márgenes de refinación en la Costa del Golfo de Estados Unidos permitieron mejorar la rentabilidad de las instalaciones, particularmente por la sólida demanda de destilados, los bajos inventarios y los precios competitivos del petróleo pesado.

A pesar de los resultados extraordinarios obtenidos durante los primeros nueve meses del año, PMI anticipó que los márgenes de refinación podrían moderarse durante los próximos meses, aunque las condiciones del mercado estadounidense continuarían siendo favorables.

Juan Carlos Carpio, director general de Pemex, señaló durante su comparecencia ante la comisión de energía de la Cámara de Diputados que Deer Park está aprovechando los altos márgenes de refinación que se han registrado durante el año.

“Está teniendo resultados que no había tenido en cuanto a ventas, EBITDA, etcétera, como no los había tenido desde hace mucho tiempo”, dijo.