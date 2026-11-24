¿Quién no ha sufrido alguna vez un rechazo amoroso? Me atrevería a decir que casi todos hemos pasado por ahí, y ya sabemos lo dolorosa que puede ser esa experiencia: genera inseguridad, frustración e incluso puede hacernos sentir que no somos suficientes para merecer amor. Antes de la era digital, buscábamos consuelo hablando con nuestra mamá, algún familiar o amigos. Hoy, además de esas posibilidades, hay adolescentes que encuentran respuestas en comunidades de internet. Lo preocupante es que en algunos de estos espacios, el rechazo y la frustración se alimentan hasta convertirse en odio hacia las mujeres.

Una pregunta que vale la pena hacernos es: ¿por qué estos discursos encuentran tanto espacio para crecer? Parte de la respuesta está en el modelo de negocio de las plataformas digitales, cuya economía depende de captar nuestra atención y mantenernos conectados. Los contenidos que despiertan emociones intensas, como el enojo, generan más interacciones y, de hecho, el estudio Safer Scrolling (2024), realizado por investigadores de University College London, documentó que la proporción de contenido misógino recomendado en la sección “Para ti” de TikTok se multiplicó por cuatro en apenas cinco días, pasando del 13% al 56%.

Si una plataforma puede detectar qué nos mantiene frente a la pantalla, también puede evaluar a qué riesgos expone a las y los adolescentes con sus recomendaciones. Y el Estado debe exigirle que lo haga y que tome medidas para reducir esos riesgos. Quizá hayas escuchado palabras como incel, Chad o foid. Los incels, abreviatura de involuntary celibates o célibes involuntarios, forman parte de comunidades digitales en las que se suele responsabilizar a las mujeres de las dificultades de sus integrantes para establecer relaciones afectivas o sexuales.

Mientras que foid es un término despectivo y deshumanizante para referirse a ellas. Estas expresiones forman parte del lenguaje de la llamada manosfera, que reúne distintas comunidades digitales vinculadas, en mayor o menor medida, con narrativas misóginas. En estos espacios, las relaciones afectivas se entienden como un mercado en el que existen jerarquías determinadas por el atractivo físico y el llamado capital erótico. Bajo esta lógica, habría personas con mayores posibilidades que otras de establecer una relación. De ahí se desprende un razonamiento simplista y nocivo: si no consigo una pareja, alguien tiene la culpa. Y en estas comunidades, esa culpa se atribuye a las mujeres.

Las cifras también hablan de la dimensión que ha adquirido la violencia en los entornos digitales. De acuerdo con el INEGI, durante 2024, el 22.2% de las mujeres usuarias de internet en México vivió alguna situación de ciberacoso. Las consecuencias de estos discursos trascienden la pantalla: en 2020, un adolescente de 17 años asesinó a una trabajadora de un salón de masajes en Toronto e hirió a otras dos personas. El tribunal pertinente determinó que el ataque estaba motivado por la ideología incel.

En México, el asesinato de un estudiante en el CCH Sur de la UNAM, en septiembre de 2025, también prendió alertas: las publicaciones atribuidas al agresor dieron cuenta de referencias a la cultura incel. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, me parece importante que hablemos de estas expresiones de violencia y de lo que podemos hacer para prevenirlas.

Además de prestar atención a los contenidos que consumen nuestras infancias y adolescencias, necesitamos interesarnos por las preguntas que se hacen y las emociones que experimentan. Escucharles sin juzgar puede hacer una diferencia, sobre todo cuando necesitan hablar de sus inseguridades o de experiencias dolorosas que les cuesta compartir.

El Estado debe establecer reglas claras para las plataformas digitales y exigir a las empresas que las operan que tomen medidas para reducir la difusión de discursos de odio y violencia, especialmente cuando sus algoritmos recomiendan esos contenidos a menores de edad. Al mismo tiempo, las políticas de salud mental deben atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Eso significa que tengan espacios de confianza donde hablar de lo que sienten y puedan recibir apoyo profesional oportuno.

A quienes les interese profundizar en este tema, les recomiendo el libro “Incels: del lenguaje a la violencia”, de Ingrid Urgelles, que ayuda a comprender cómo se construyen estas comunidades y cómo sus discursos pueden trasladarse de internet a la vida cotidiana. Sentir tristeza, frustración o rechazo es parte de la vida. No podemos evitar que las nuevas generaciones atraviesen experiencias dolorosas, pero sí podemos acompañarlas mientras aprenden a vivir con esas emociones, procurando que encuentren espacios de confianza donde hablar de lo que sienten sin convertir su dolor en odio hacia otras personas.

Prevenir la violencia requiere estar presentes antes de que el resentimiento eche raíces.