Pemex invertirá 1.8 billones de pesos en exploración, refinerías y petroquímica hacia 2030

En el marco del segundo informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México Juan Carlos Carpio Fragoso, director General de Petroleos Mexicanos comparece ante diputados.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa pública del estado al servicio del pueblo y trabaja con el Plan Estratégico 2025-2035, aseguró el director general de la compañía, Juan Carlos Carpio Fragoso.

Dicho plan fue presentado el año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y Pemex, destacó, el cual tiene una visión integral y estratégica con objetivos de soberanía, seguridad, sostenibilidad y justicia energética.

Durante su discurso en la presentación del segundo informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en la Cámara de Diputados, Carpio Fragoso destacó los avances en el desarrollo de campos petroleros, el incremento en la producción de gas natural y del procesamiento de crudo, así como el aumento en la producción y comercialización de gasolina y diésel para el mercado nacional.

Como parte de su presentación, destacó algunos resultados generales de Pemex, como la producción de petróleo en 1.65 millones de barriles diarios, así como una baja de 12 por ciento menos de importación de gasolinas.

Asimismo, recordó que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, pasó de producir 87 mil a 198 mil barriles diarios.

Carpio Fragoso también indicó que se han invertido más de 28 mil millones de pesos para hacer frente en materia ambiental y de seguridad industrial, con una atención del 74 por ciento de los riesgos.

Pemex destaca avances en proyectos

Carpio Fragoso apuntó que Pemex tiene una inversión estratégica para los siguientes años, con un plan para invertir más de 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030 con recursos propios para ejes fundamentales como la actividad exploratoria, la extracción de hidrocarburos en 305 campos como Maloob, Zaap, Ek y otros, así como el mantenimiento de las siete refinerías.

En el caso de las refinerías, se prevé la conclusión del proyecto de aprovechamiento de residuales de la refinería en Salina Cruz y tambores de coquización en las de Cadereyta, Madero y Minatitlán, con el objetivo de producir más refinados de alto valor.

También se espera la evaluación de extracción no convencional de gas, pues recordó que hace unos meses se conformó un comité de especialistas para analizar la viabilidad de explotar el gas no convencional, con el fin de fortalecer la soberanía energética.

Y es con base en las recomendaciones del comité de expertos que, hace unas semanas, se inició la fase de evaluación en la comunidad de Hidalgo, en Coahuila, con la perforación de un pozo de captación de agua salobre.

Como último eje, el director general de Pemex dijo que se atiende la culminación de la rehabilitación de plantas petroquímicas en los complejos Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, y de tanques de almacenamiento y ductos de nuestros sistemas logísticos.