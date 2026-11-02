Pemex exporta 32% menos crudo en septiembre, pero capta más de mil mdd por precios altos

A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) adoptó una política de reducir las exportaciones de petróleo crudo al extranjero para priorizar su uso en la elaboración de combustibles, los altos precios del ‘oro negro’ a nivel internacional beneficiaron la captación de petrodólares durante septiembre.

En el mes patrio, Pemex sólo exportó 389 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo que significó un desplome de 31.8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma, las ventas de petróleo acumularon tres meses con caídas de doble dígito, por lo que las exportaciones al extranjero se encuentran en mínimos históricos.

Sin embargo, las ventas de crudo reportadas durante septiembre bastaron para que la petrolera captara mil 62 millones de dólares por exportaciones, un aumento de 2.4 por ciento respecto a septiembre del 2025.

Aunque Pemex vende menos crudo, los ingresos superaron la barrera de los mil millones de dólares gracias a que el precio promedio de exportación de petróleo crudo alcanzó los 91 dólares por barril, su mayor nivel desde julio de 2022.

Además, el precio promedio del barril de exportación aumentó 50.2 por ciento respecto a septiembre del año pasado.

A modo comparativo, Pemex logró captar mil 410 millones de dólares por exportaciones petroleras durante mayo, sin embargo, necesitó vender 513.3 mil barriles diarios de crudo para lograr esa cifra, es decir, 32 por ciento más que lo observado en septiembre.

Pemex tuvo que ‘sacrificar’ mayores exportaciones de petróleo crudo debido a que la producción de hidrocarburos se mantiene en niveles mínimos históricos.

En septiembre, la producción de hidrocarburos líquidos (petróleo crudo y condensados) se ubicó en 1 millón 612 mil barriles diarios, el segundo nivel más bajo en la historia de la petrolera, solo superado por el millón 607 mil barriles diarios registrado en marzo de 2025.

Esta producción fue 2.4 por ciento inferior a la observada en septiembre del año pasado. A partir de septiembre, Pemex dejó de desagregar la producción de petróleo crudo y condensados en la Base de Datos Institucional (BID).

En el mes en cuestión, Pemex proceso 998.1 mil barriles diarios de petróleo crudo y líquidos en las siete refinerías del país, lo que equivale al 61.8 por ciento de la producción de hidrocarburos líquidos de septiembre, su nivel más bajo desde junio de 2026.

Octavio Barrera, director de exploración y extracción de Pemex, señaló en conferencia de prensa con inversionistas que la petrolera se encuentra enfocada en alcanzar las metas de producción petrolera para atender las necesidades energéticas del país en el corto, mediano y largo plazo.

“Continuamos trabajando en cinco prioridades fundamentales, focalizar la exploración con nuevos descubrimientos, optimizar los proyectos, atraer inversión privada, mejorar la eficiencia operativa y optimizar los costos para aportar el cumplimiento de las metas de producción y financieras que tiene la empresa”, apuntó.