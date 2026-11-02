Jesús Ochoa cuenta cómo fue su caída de un elevador y aclara estado de salud: ‘Pude quedar paralítico’

Jesús Ochoa tuvo un accidente en un elevador y posteriormente reapareció después de sufrir la caída durante una función de una obra de teatro. El actor explicó que fue de aproximadamente tres metros, y aclaró que no fue hospitalizado, como lo había dicho su compañero Luis de Alba.

Luego del golpe, el intérprete explicó que un médico acudió a su domicilio para revisarlo y realizarle estudios. Jesús Ochoa volvió a la obra Perfume de Gardenia, donde usó muletas para apoyarse y caminar.

Jesús Ochoa tuvo un accidente al caer de un elevador. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa tras la caída?

El actor aclaró que no fue hospitalizado ni recibió atención en las instalaciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En cambio, un médico acudió a su domicilio para realizarle una revisión y un ultrasonido.

“No estoy al 100, fue un buen golpe. Tengo lesiones leves, inflamada una rodilla, un talón me duele mucho, pero de ahí ya nada. Ni siquiera fui a un hospital, me revisó un médico en mi casa, me hizo un ultrasonido”, declaró en un encuentro con los medios.

El accidente de Jesús Ochoa pudo tener consecuencias graves, pero el mismo actor señaló que, afortunadamente, no sufrió lesiones de esa magnitud. También explicó que antes de salir a escena había calentado y estirado, y que decidió guardar reposo para recuperarse.

“De un golpe así puedes quedar paralítico, Por mi propia cuenta estoy tomando mi reposo”.

¿Cómo fue el accidente de Jesús Ochoa en un elevador?

Jesús Ochoa relató que el accidente ocurrió cuando se preparaba para entrar a escena. Mientras lo elevaban en la plataforma, escuchó un ruido y, antes de llegar a la parte superior, cayó.

“No supe bien cómo pasó todo, era mi entrada, me iban subiendo en el elevador y antes de llegar hasta arriba, traca, escucho un tronido y ni supe qué era el cable, de ahí para abajo, fueron casi 3 metros”.

El actor señaló que, después del percance, regresó a su casa y recibió el apoyo de sus compañeros. También agradeció la preocupación y la atención que le brindaron tras lo ocurrido.

Ochoa consideró que se trató de un accidente y descartó responsabilizar a alguna persona. Además, confirmó que se estaban revisando los elevadores utilizados en la obra Perfume de Gardenia para conocer las condiciones del mecanismo.

“Fue un accidente, no es culpa de nadie, eso llega a pasar, se están revisando los elevadores de la obra, yo me voy a subir otra vez, es como cuando chocas o vas a caballo, si no te subes inmediatamente te queda el trauma”.

¿Qué dijo el productor de ‘Perfume de Gardenia’ sobre la caída?

Omar Suárez, productor de Perfume de Gardenia, explicó que el accidente ocurrió por una falla en el mecanismo del elevador escénico. De acuerdo con su relato, uno de los engranes jaló incorrectamente el cable de acero y provocó que se reventara.

“Tenemos un checklist para asegurarnos que no pasara un incidente como este. Pero estábamos fuera del teatro. Uno de los engranes jaló mal el cable de acero y se reventó, todo estaba en perfecto estado, según el reporte inicial”, comentó.

Suárez también contó que Jesús Ochoa quiso continuar con la función después de la caída. Sin embargo, tras las revisiones médicas y las radiografías, comenzó un periodo de reposo para recuperarse.