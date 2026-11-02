Debilidad de consumo en México pone ‘en alerta’ a Soriana: Cierra 18 tiendas y critica Ley del ISR

Soriana señaló que los consumidores mexicanos están siendo más meticulosos con sus gastos.

Soriana bajó la cortina de 18 tiendas en lo que va de 2026, con lo que se quedó con 801 sucursales en sus diferentes formatos al cierre del tercer trimestre, en un entorno con un débil consumo de los hogares.

Este factor impactó en los ingresos de la cadena de autoservicio que fueron de 40 mil 833 millones de pesos, una caída de 4.3 por ciento.

Una vez concluido el proceso de cierre de sucursales, Soriana prevé un beneficio anual de 400 millones de pesos en su flujo operativo, aunque la estrategia ya provocó una reducción de 800 millones de pesos en sus ventas.

La cadena también se ha visto orillada a reducir sus gastos operativos en 2.4 por ciento anual, situándose en 7.9 millones de pesos, ante menores recursos destinados a mantenimiento, gastos de viaje, servicios de limpieza y mercadotecnia.

Mexicanos bajan su consumo en supermercados: ‘Están muy enfocados en el precio’

Rodrigo Benet Córdova, director de finanzas de Soriana, advirtió que el panorama comercial del consumo en México ha sido muy desafiante durante el trimestre.

“A pesar de la moderación de la inflación, los consumidores siguen bajo presión financiera y continúan administrando sus gastos con mucho cuidado y se mantienen muy enfocados en el precio”, dijo durante la llamada con analistas tras su reporte de resultados correspondientes al tercer trimestre.

Para hacer frente a este entorno, Soriana realizó mejoras en el manejo de mermas, tanto en ventas como en las tiendas, además de incrementar sus productos de la marca propia “debido a más de 300 nuevos Unidad de Mantenimiento de Stock en 33 categorías”, detalló Benet Córdova.

Como contrapeso a los cierres, la empresa aceleró sus inversiones en piso de venta y completó la remodelación de 23 sucursales en 2026, unidades que han registrado aumentos promedio en ventas de 20 por ciento.

Además, proyecta inaugurar nuevas tiendas en Poza Rica y Nuevo León, sumando cerca de 8 mil metros cuadrados de área de ventas y detonando casi 650 empleos. Hacia 2027, la compañía planea únicamente la conversión de dos locaciones cerradas hacia el formato Sodimac.

Hacia el cierre de año, Soriana prevé que el consumo se mantenga cauto, pero confía en que eventos estacionales como el Buen Fin y la temporada navideña aceleren el gasto.

Soriana alerta por efectos de reforma a Ley del ISR

“Observamos que los compradores priorizan los artículos de primera necesidad y toman decisiones de compra mucho más meditadas que en periodos anteriores. Como resultado, la competencia en el sector minorista es muy intensa, con todos los actores disputándose una parte limitada del gasto de los consumidores”, dijo el director de finanzas de Soriana.

La cadena de autoservicios también ‘prendió las alarmas’ sobre el efecto que tendrá la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que establece nuevos límites a las deducciones autorizadas y a la amortización de pérdidas fiscales de las empresas y que impacta considerablemente a las empresas minoristas.

“Es bien sabido que el comercio minorista, especialmente el de productos alimentarios, se caracteriza por un gran volumen de ventas, pero con márgenes muy estrechos; es la esencia misma de este sector. Cualquier sector con esta estructura se verá mucho más impactado por la nueva ley de ingresos o reforma fiscal, sobre todo debido a la forma en que se modifican las reglas para las deducciones”, acotó.

Los canales digitales de Soriana, que incluyen la aplicación y el sitio web de Soriana, lograron un aumento del 35 y 40 por ciento en las ventas, así como en el número de pedidos, respectivamente.

“En lo que respecta al comercio electrónico, durante el tercer trimestre, nuestra actividad en este ámbito siguió consolidándose como un canal de ventas relevante dentro del sector minorista de alimentación, impulsada por una mayor adopción de la compra omnicanal; una creciente demanda por parte de los consumidores, y el desarrollo continuo de los servicios de entrega a domicilio y recogida en tienda”, concluyó.