Se metió con dinero de cárceles: FGR explica esquema de desvío de recursos de Inés Gómez Mont

El caso de Inés Gómez Mont provocó el reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum después de que la Interpol canceló la ficha roja en contra de la conductora.

Tras las rejas por robarle a las rejas: La conductora Inés Gómez Mont presuntamenten participó en un esquema de desvío de recursos que eran para centros penitenciarios en México, explicó la fiscal Ernestina Godoy este lunes 2 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Inés Gómez Mont supuestamente participó en un esquema de contratos con un valor de 2 mil 450 millones de pesos, a través de ‘empresas fantasma’, con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que se encarga de la administración de cárceles en México.

Ernestina Godoy detalló que las cuentas de Inés Gómez Mont sirvieron para el desvío y triangulación de recursos que debían ser empleados para penales en Méxcio.

Godoy agregó que de acuerdo con las investigaciones, la conductora de televisión que le ‘propuso matrimonio’ a Tom Brady declaró ingresos menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones fiscales de 2014 y 2016.

“Con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas” para el pueblo de México, destacó Godoy.

¿Cuántas órdenes de aprehensión hay contra Inés Gómez Mont en México?

Son tres, según lo explicado por la titular de la FGR:

Una girada por la FEMDO por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita .

y . Dos más lanzadas por la Fiscalia Especializada de Control Competencial.

De acuerdo con la cronología del caso, fue en septiembre de 2025 cuando la FGR solicitó a EU, la detención provisional con fines de extradición de Inés Gómez Mont.

“En las últimas semanas se han hecho intercambios de información y se entregaron las órdenes de aprehensión vigentes. Su detención obedece en este momento a su situación migratoria cuya resolución corresponde a las autoridades de los Estados Unidos”, agregó.

Godoy apuntó que si la Administración de Donald Trump expulsa a Inés Gómez Mont de EU, la FGR ejecutará las tres órdenes de aprehensión en el momento que la conducta pise suelo mexicano.

Recalcó que Gómez-Mont goza de la presunción de inocencia y serán los tribunales mexicanos quienes determinen su responsabilidad. “A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos”.

Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre pasado y actualmente se encuentra interna en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de (ICE) de Estados Unidos.

Con información de David Saúl Vela