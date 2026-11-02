Inés Gómez Mont pide libertad en EU: ¿Qué sabemos del amparo que tramitó la conductora?

Esto sabemos sobre las actualizaciones del caso de Inés Gómez Mont tras su detención en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

La conductora Inés Gómez Mont recurrió a los tribunales de Estados Unidos para impugnar su detención migratoria. Su defensa presentó una demanda de habeas corpus (similar a un amparo, aunque este recurso no existe en México) ante una corte federal de Florida, mediante la cual busca que un juez revise los motivos por los que permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

El recurso incluye una solicitud de emergencia para evitar que sea trasladada a otro centro de detención mientras se resuelve su situación. Sin embargo, el juez encargado del caso rechazó conceder esa medida de manera inmediata, por lo que la esposa de Álvarez Puga continúa retenida en Florida.

De acuerdo con información publicada por Reforma, el juez federal Jeffrey Kuntz solicitó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otras autoridades que justifiquen la necesidad de mantener a Inés Gómez Mont detenida. La respuesta deberá presentarse a más tardar el miércoles 4 de noviembre.

Inés Gómez Mont está detenida en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro) (Rodolfo Angulo)

¿Qué sabemos del amparo que presentó Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

Los abogados de la conductora Inés Gómez Mont presentaron el sábado 31 de octubre una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Este recurso legal permite solicitar la revisión judicial de una detención para determinar si tiene fundamento jurídico.

Junto con la demanda, la defensa incluyó una moción de emergencia para impedir que sea trasladada a otro centro de detención migratoria mientras se analiza su situación.

El magistrado explicó que los tribunales no tienen facultades para impedir al ICE que mueva a una persona detenida a otro distrito, pues esa decisión corresponde a la discreción del Departamento de Justicia.

La demanda se mantiene bajo reserva, una práctica habitual en este tipo de procedimientos. Por ello, no se conocen públicamente todos los argumentos presentados por la defensa.

Entre los documentos incorporados se encuentran informes relacionados con el tratamiento médico de una de las hijas de Inés Gómez Mont.

La defensa busca utilizar esa información para argumentar que Gómez Mont, quien estaba prófuga de la justicia, debería permanecer en la zona de Miami y evitar un traslado a otra región mientras se resuelve su situación migratoria.

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre en Miami, Florida. (Foto: Cuartoscuro).

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y a su esposo en México?

Además de su situación migratoria en Estados Unidos, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Las investigaciones están relacionadas con un supuesto esquema para desviar recursos provenientes de contratos públicos destinados a la construcción de centros penitenciarios. Según los señalamientos del caso, la pareja habría recibido alrededor de 17 millones de pesos.

Las acusaciones contra Inés Gómes Mont no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad y deberán resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Álvarez Puga también fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses el 24 de septiembre de 2025. Posteriormente, presentó un recurso de habeas corpus y su caso fue canalizado ante un juez migratorio.

El empresario solicitó asilo en Estados Unidos el 11 de julio de 2022, casi un año después de que un juez federal mexicano ordenara su aprehensión y la de Gómez Mont. El gobierno mexicano presentó una solicitud de extradición de la pareja, pero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha iniciado el procedimiento judicial correspondiente.



