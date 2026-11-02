Agente de ICE que atropelló a migrante mexicano se entrega en Houston; imponen fianza de 30 mil dólares

El agente del ICE acusado de la agresión responde al nombre de Mario Alberto Morales.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de embestir intencionalmente con su auto a un obrero de la construcción mexicano en Houston se entregó a las autoridades este lunes 2 de noviembre.

Mario Alberto Morales compareció por primera vez ante un tribunal por un cargo de agresión agravada con un arma mortal, esto por atropellar a Miguel Parra Hernández con una SUV el pasado 10 de octubre.

El ataque ocurría mientras Morales perseguía a Parra, obrero de la construcción de 48 años, por un estacionamiento. Un jurado preliminar imputó a Morales el viernes 30 de octubre.

Durante la audiencia de este 2 de noviembre, el juez Matthew Peneguy fijó la fianza en 30 mil dólares. Las autoridades habían solicitado 75 mil dólares, según la Fiscalía del condado de Harris.

¿Por qué un agente del ICE atropelló a un migrante mexicano?

Morales es uno de apenas unos pocos agentes federales que han enfrentado cargos penales por sus acciones en el trabajo durante la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Otros incidentes han sido objeto de investigación.

El ICE sostiene que Parra Hernández corrió frente al vehículo de Morales, una versión que, según los fiscales, queda desmentida por un video. Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran al vehículo de Morales pasando por encima de un separador y golpeando a Parra Hernández mientras éste huía.

David Lindenmuth, abogado de Morales, ha dicho que su cliente es “realmente un buen hombre” y que no cometió ningún delito.

Parra Hernández se fracturó una pierna y se recupera en un centro de rehabilitación mientras permanece bajo custodia federal, de acuerdo con el fiscal del condado Harris, Sean Teare.

Morales había trabajado como agente de Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE durante poco más de un año, señaló Lindenmuth. Este año se postuló sin éxito al Congreso y anteriormente sirvió en el Ejército.

Morales fue acusado de un delito menor en 2013 por robar cuatro DVD, según registros del Tribunal del condado de Harris. Esos cargos fueron desestimados en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad mediante el cual pagó una multa de 270 dólares.

ICE, acusado de muerte de migrante mexicano: Lo que sabemos de Emiliano Andrade

El connacional falleció el 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas, donde se encontraba detenido desde junio de 2026.

De acuerdo con sus familiares, Andrade padecía diabetes e hipertensión, enfermedades para las que necesitaba medicamentos que presuntamente no recibió durante su estancia en el centro migratorio.

Sin embargo, el ICE aseguró que el mexicano tuvo acceso a servicios médicos durante su detención. La causa oficial de su fallecimiento aún está pendiente de los resultados de una autopsia.

Ante las denuncias de la familia, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que México solicitará una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar posibles responsabilidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó fortalecer la asistencia consular para los mexicanos detenidos en Estados Unidos, particularmente en lo relacionado con la protección de sus derechos humanos.

Según el recuento presentado por la Cancillería el 20 de octubre, 18 mexicanos han fallecido en circunstancias relacionadas con el ICE desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.