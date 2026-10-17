Agentes del ICE atropellaron a mexicano en redada en Texas; buscaban a un hombre que ya había fallecido

Un agente de inmigración estadounidense utilizó el vehículo que conducía para arrollar a un trabajador de la construcción mexicano en Houston mientras buscaba a un hombre que, al parecer, murió hace años, informó el viernes la familia del trabajador atropellado.

El hecho plantea más interrogantes sobre el relato ofrecido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El trabajador, Miguel Parra Hernández, de 48 años y originario de México, permanece hospitalizado con múltiples fracturas en una pierna y necesita una cirugía reconstructiva de tobillo, según el grupo de defensa de inmigrantes FIEL, con sede en Houston. El grupo indicó en una conferencia de prensa el viernes que la familia del presunto sospechoso compartió documentación que demostraría su fallecimiento.

Tras el atropellamiento del sábado, el ICE señaló en un comunicado que sus agentes vieron a un sospechoso, al que tenían como objetivo, entrar en un vehículo con Parra Hernández. Identificaron a ese hombre como José Mendoza Cervantes.

Sin embargo, el viernes, Rafael Lemaitre, portavoz de la Fiscalía de Distrito del Condado Harris, dijo a The Associated Press que Mendoza Cervantes no estaba en ese vehículo.

El objetivo de la operación del ICE podría estar muerto desde hace años

“El ICE miente”, afirmó Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL. “O alguien no está diciendo la verdad o, de repente, estos dos agentes del ICE desarrollaron un sexto sentido y pueden ver a los muertos”.

El ICE difundió una fotografía del hombre al que identificó como Mendoza Cervantes. Sin embargo, en realidad se trata de José Héctor Jiménez, quien murió hace años mientras era perseguido por autoridades federales de inmigración cuando intentaba reingresar a Estados Unidos, según FIEL.

La hija del hombre proporcionó su acta de defunción del gobierno mexicano, la cual fue entregada a la fiscalía, dijo Espinosa a la AP. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

La hija de Jiménez, Jamie Jiménez, no respondió a las solicitudes de comentarios de la AP. Su esposo, Andrés Rendón, confirmó a la AP que Jiménez era el padre fallecido de su esposa.

Video muestra vehículo del ICE acelerando hacia un hombre que huye

El fiscal de distrito del condado Harris, Sean Teare, considera la posibilidad de presentar cargos penales contra el agente del ICE que conducía el vehículo. También dijo que imágenes de vigilancia contradicen la afirmación de la agencia de que Parra Hernández se atravesó frente al vehículo.

El video muestra una camioneta negra que acelera sobre un camellón y se dirige hacia un hombre que corre. Las imágenes no muestran el momento en que el vehículo lo atropella, pues otro automóvil bloquea esa vista, pero sí muestran la camioneta a centímetros del hombre mientras corre. Después, el video lo muestra en el suelo.

La representante federal Sylvia Garcia, demócrata que representa a Houston, dijo que el ICE parece mentir sobre lo ocurrido.

“Si el ICE estaba persiguiendo a un hombre que murió hace años, plantea serias preguntas sobre cómo se están llevando a cabo estas operaciones y si los agentes siquiera están verificando a quién están buscando antes de poner vidas en riesgo”, comentó Garcia en un comunicado a la AP. “Es indignante, pero francamente, no sorprendente”.

El trabajador herido permanece hospitalizado y bajo custodia

La abogada de Parra Hernández, Kim Bruno, dijo a los reporteros que su cliente sufre depresión bajo custodia federal, especialmente tras enterarse de que no era el objetivo de la operación.

“Esto nunca debió haber ocurrido desde el principio”, manifestó Bruno.

Su hermano, Roberto Parra, contó que ambos trabajaban juntos en la construcción todo el día y que solo quiere que a su hermano lo traten con humanidad. Agregó que Parra Hernández tiene una familia que mantener y que su único “delito” fue llegar a un país por necesidad.

FIEL quiere que Parra Hernández sea liberado antes de que lo trasladen del hospital a un centro federal de detención.

Nidia Delfín, hermana de Luis Enrique Delfín, quien estaba detenido en el vehículo del ICE que embistió a Parra Hernández, pidió que su hermano sea liberado de la custodia federal para que pueda servir como testigo.

“Todavía está muy preocupado, todavía tiene mucho miedo”, expresó. “No es el mismo tipo que estaba afuera la semana pasada”.