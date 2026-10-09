ICE baleó a hombre frente a su hijo de 5 años en Nueva York: Policía revela videos del operativo

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, culpó al hombre por poner en riesgo a su hijo al intentar evadir a los agentes. (Foto: AP)

Los agentes federales de inmigración que dispararon en Nueva York contra un hombre dominicano que llevaba a su hijo pequeño creyeron que estaban en peligro porque el hombre estrelló su auto contra los vehículos de los agentes cuando intentaban arrestarlo, según dijeron el viernes funcionarios de inmigración.

Pero esos agentes no sabían que el hijo de 5 años del hombre estaba con él en el auto cuando dispararon el jueves contra el vehículo, afirmó Marcos Charles, jefe de la división de operaciones de ejecución y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El niño no resultó herido. El conductor, de 28 años, recibió un disparo “superficial” en el cuello, señaló Charles. Fue atendido en un hospital y luego quedó bajo custodia federal.

Cámaras de seguridad de la policía de la Ciudad de Nueva York difundidas el viernes registraron el inicio del encuentro, pero no captaron el tiroteo.

Difunden video de cámaras corporales de agentes del ICE

Un video difundido el viernes por la policía muestra a dos agentes de inmigración vestidos de civil corriendo hacia el vehículo con sus armas desenfundadas y apuntando al conductor.

Mientras uno de los agentes golpea el cañón de su arma contra las ventanas del auto, el conductor se aleja y sale del campo de visión de la cámara. Un segundo video tomado desde un ángulo diferente muestra a personas apartándose apresuradamente en la acera.

No estaba claro a partir de los videos del NYPD si o cómo chocaron los autos, pero Charles dijo que el hombre se negó a obedecer las órdenes de salir de su vehículo, y luego aceleró y embistió dos vehículos del gobierno mientras los agentes del ICE intentaban cerrarle el paso para impedir que se fuera.

“Nuestros agentes, usando su entrenamiento y creyendo que su vida y la vida de sus compañeros y del público en general estaban en peligro, aplicaron ese entrenamiento y dispararon sus armas”, manifestó Charles durante una conferencia de prensa en Washington.

El hombre herido fue identificado como Oscar Belgal por la policía de la ciudad de Nueva York y los registros judiciales locales. Sus abogados posteriormente dieron la grafía de su apellido como Bergal. Funcionarios federales escribieron su apellido como Bengal.

Gobierno de Trump culpa a migrante por arriesgar a su hijo

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, culpó al hombre por poner en riesgo a su hijo al intentar evadir a los agentes.

El tiroteo del jueves fue el más reciente encuentro violento con agentes del ICE durante la ofensiva migratoria que el presidente estadounidense Donald Trump desencadenó a escala nacional.

En ocasiones anteriores, la agencia ha dicho que sus agentes se sintieron en peligro al actuar contra objetivos de inmigración o durante protestas. En algunos casos, después surgieron pruebas que pusieron en duda esas afirmaciones.

¿Qué se sabe sobre el migrante que buscaba detener el ICE?

Belgal estaba vinculado a una banda de robos que usaba ciclomotores y armas, y el año pasado fue condenado por hurto y sentenciado a cinco años de libertad condicional, dijo Charles. Agregó que evadió a los agentes en septiembre cuando el ICE intentó arrestarlo para deportarlo.

Belgal se ha declarado inocente de cargos por venta de narcóticos en un caso en curso. La Legal Aid Society, que lo representaba en ese caso, pidió el viernes una investigación “completa y transparente” del tiroteo, pero declinó hacer más comentarios.

Los abogados que representan a Belgal presentaron una petición de emergencia para impugnar la legalidad de su detención, y un juez emitió una orden que prohíbe temporalmente que el gobierno lo expulse de Estados Unidos.

Tras una breve audiencia el viernes en un tribunal federal de Manhattan, un abogado de Belgal dijo que su cliente estaba asustado cuando los agentes se acercaron a su auto.

Ahora, en una cárcel federal en Brooklyn con una bala aún en su cuerpo, tiene dolor, teme por su seguridad y está profundamente preocupado por su aterrorizado hijo de 5 años, dijo el abogado Harold Solis.

“No se supone que te disparen en tu auto con tu hijo sentado atrás. Punto”, dijo el abogado. Belgal no estuvo en la audiencia, pero algunos de sus familiares asistieron y declinaron comentar después.

Policía de Nueva York divulga videos del tiroteo

Mullin dijo que el ICE divulgaría las grabaciones de las cámaras corporales de sus agentes sobre el tiroteo, pero declinó decir cuándo. Según la política de la agencia, el video de las cámaras corporales puede publicarse dentro de 72 horas si “se determina que es lo más conveniente para la agencia”.

Mientras tanto, la policía de la ciudad de Nueva York difundió el viernes imágenes de cámara corporal de sus agentes, además de los videos de vigilancia.

En el video, Belgal aparece sentado en el pavimento con las manos detrás de la espalda mientras agentes federales atienden su herida, y a un agente federal que lleva un rifle. En el video también se muestra a agentes levantando a Belgal, colocándolo en una camioneta negra y luego llevándoselo a un hospital cercano.

“Tú, presiona. Presiona”, se escucha decir a un agente mientras la camioneta retrocede.

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, dijo el jueves que Belgal estaba entrando a un espacio de estacionamiento cuando un agente federal de civil se acercó con el arma desenfundada. Al menos uno de los agentes disparó siete veces, cuando Belgal comenzó a avanzar en el auto.