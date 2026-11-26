'Spider-Man: Brand Ney Day' vuelve a los cines luego de tres meses de que salió de cartelera. (Foto: Sony Pictures vía AP)

Los seguidores de Marvel tendrán una razón más para regresar al cine y ver nuevamente a Tom Holland en el reestreno de Spider-Man: Brand New Day con escenas adicionales y algunas sorpresas que no estuvieron en su primera exhibición, entre ellas una secuencia relacionada con Avengers Doomsday.

La información fue publicada por The New York Times, que señaló que la nueva versión de la cinta incluirá una escena inédita de Avengers: Doomsday. Este material aparecerá al final de la película de Marvel y funcionará como un adelanto de la producción que llegará a los cines en diciembre.

'Spider-Man: Brand New Day' tendrá un adelanto de 'Avengers: Doomsday' (Foto: Marvel Studios).

¿Qué escenas extra tendrá Spider-Man en su reestreno? Esto sabemos

La nueva edición de Spider-Man: Brand New Day, que lleva el título especial Spider-Man: Un (Nuevo) Nuevo Día, recuperará momentos que fueron descartados durante el montaje original.

Una de las secuencias que volverán a la pantalla grande contará con la participación de Rosario Dawson como Claire Temple, personaje también conocido como Night Nurse, quien ha aparecido en distintas producciones televisivas de Marvel, principalmente en la serie de Daredevil.

La actriz compartió anteriormente una fotografía detrás de cámaras en la que aparece junto a Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker, con una bata de hospital y su máscara de Spider-Man. La imagen permitió conocer parte de una escena que finalmente no llegó al corte cinematográfico.

A este material se sumará la secuencia procedente de Avengers: Doomsday, de acuerdo con la información publicada por The New York Times y retomada por medios especializados como IGN y GamesRadar+.

'Spider-Man: Brand New Day' regresa a los cines poco después de que salió de cartelera. (Foto: Sony Pictures)

¿Cuándo es el reestreno de Spider-Man en México?

La versión extendida de Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines de México el jueves 3 de diciembre de 2026.

El lanzamiento en territorio mexicano será un día antes que en Estados Unidos, donde la nueva edición está programada para el viernes 4 de diciembre.

Los espectadores tendrán la oportunidad de volver a ver la historia protagonizada por Tom Holland, por si se la perdieron o quieren revivirla, pero ahora con escenas que no estuvieron disponibles durante su estreno original. La nueva exhibición también funcionará como antesala de Avengers: Doomsday, cuyo estreno en México está previsto para diciembre.

¿Cuál es la escena postcréditos original de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La película original de Spider-Man: Brand New Day tiene una escena postcréditos que podría cobrar mayor importancia después del anuncio del material adicional relacionado con Avengers: Doomsday.

En la secuencia aparece la aplicación Spidey Tracker, creada por Ned Leeds (Jacob Batalon), con la que los personajes pueden registrar los avistamientos del Hombre Araña.

Al principio, el rastreador muestra la ubicación de Spider-Man en Nueva York, pero después la aplicación presenta una falla y la imagen se aleja de la Tierra hasta localizar al superhéroe en algún punto del espacio exterior.

La secuencia termina con el mensaje: ‘Spider-Man will return’ (Spider-Man regresará). Este momento dejó varias preguntas entre los seguidores de Marvel: ¿Peter Parker fue trasladado al espacio?, ¿Doctor Doom tiene algo que ver con su desaparición? o ¿el rastreador encontró a otra versión del superhéroe?