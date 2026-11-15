Camino a ‘Avengers: Doomsday’: Las películas y series que debes ver antes del estreno

'Avengers: Doomsday' es la próxima gran película de Marvel, donde diferentes superhéroes enfrentan al Dr. Doom. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock/Marvel)

El multiverso de Marvel está por vivir uno de sus encuentros más ambiciosos. Mutantes, superhéroes, antihéroes y personajes de distintas realidades coincidirán en Avengers: Doomsday, ¿pero necesitas ver alrededor de cien horas de películas y series para entender esta nueva aventura?

A esta cita acudirán los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los héroes de Wakanda, cuyas historias provienen de distintas etapas y franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). A ellos se suma Robert Downey Jr., quien se quita el traje de Iron Man para ponerse el de Victor von Doom, mejor conocido como Doctor Doom.

Ante la cantidad de personajes y antecedentes que confluyen en la película, Disney+ preparó una colección especial llamada ‘Countdown to Avengers: Doomsday’, que reúne 15 películas y series para recordar algunas de las historias relacionadas con esta nueva aventura.

La próxima película de los Avengers llegará a los cines de México el 17 de diciembre de 2026, así que ve empezando el mega maratón.

'Avengers. Doomsday' es la próxima gran producción que prepara el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel)

Las películas de los X-Men: ¿Qué ver antes de ‘Avengers: Doomsday’?

La primera parte de la lista es para los mutantes. Su presencia representa uno de los encuentros más esperados de la próxima película, especialmente por el regreso de actores que participaron en las producciones de 20th Century Fox.

Las dos cintas recomendadas para este bloque son:

X-Men (2000): presenta a los mutantes y sus conflictos con una sociedad que los rechaza por sus habilidades. También introduce a personajes como Wolverine , Magneto y el profesor X (Charles Xavier).

presenta a los mutantes y sus conflictos con una sociedad que los rechaza por sus habilidades. También introduce a personajes como , Magneto y el profesor X (Charles Xavier). X2 (2003): continúa la historia del grupo y muestra cómo los mutantes deben unir fuerzas ante una amenaza que busca acabar con ellos.

Los Avengers y la batalla contra Thanos: Las películas por recordar

El siguiente bloque recupera algunas de las historias que definieron al equipo de los superhéroes más poderosos de la Tierra. Aquí se encuentran las películas que explican cómo se formaron los Avengers y las consecuencias de su enfrentamiento contra Thanos.

Capitán América: El primer vengador (2011): cuenta el origen de Steve Rogers y su transformación en el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial.

cuenta el origen de Steve Rogers y su transformación en el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. The Avengers (2012): muestra cómo Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, Black Widow y Hawkeye se reúnen para detener a Loki.

muestra cómo Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, Black Widow y Hawkeye se reúnen para detener a Loki. Avengers: Infinity War (2018): presenta el enfrentamiento de los héroes contra Thanos, quien busca reunir las Gemas del Infinito.

presenta el enfrentamiento de los héroes contra Thanos, quien busca reunir las Gemas del Infinito. Avengers: Endgame (2019): continúa los acontecimientos de la batalla contra Thanos y muestra las consecuencias de sus acciones para el universo.

'Avengers: Endgame' es una de las películs que debes ver para entender Doomsday. (Foto: YouTube Marvel Entertainment)

El multiverso de Marvel: Las películas y series que debes ver

Una de las claves para entender las nuevas historias del UCM es el multiverso, concepto que permite la existencia de distintas realidades y versiones de los personajes.

Disney+ recomienda estas producciones, especialmente porque modificaron la trama principal, como es el caso de Loki quien ‘revivió’ tras su muerte en Infinity War.

Loki (serie): sigue al dios del engaño después de los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’ y profundiza en las líneas temporales y las distintas realidades.

sigue al dios del engaño después de los acontecimientos de ‘Avengers: Endgame’ y profundiza en las líneas temporales y las distintas realidades. Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022): muestra cómo Stephen Strange se enfrenta a los peligros de viajar entre universos y descubre otras versiones de personajes conocidos.

muestra cómo Stephen Strange se enfrenta a los peligros de viajar entre universos y descubre otras versiones de personajes conocidos. Spider-Man: Sin camino a casa (2021): Peter Parker enfrenta las consecuencias de un hechizo que altera la realidad y provoca la llegada de personajes de otros universos como en Spider-man: Brand New Day.

Estas historias ayudan a comprender por qué los acontecimientos de una realidad pueden tener consecuencias en otras y cómo los personajes pueden encontrarse con versiones diferentes de sí mismos.

'Spider-Man: Brand New Day' presenta la llegada de los mutantes al UCM. (Foto: Sony Pictures Vía AP)

La nueva generación de héroes de Marvel

El UCM también ha presentado a personajes que tendrán un papel importante en las próximas historias de la franquicia. Algunos de ellos tienen sus propias películas y otros asumieron responsabilidades que antes correspondían a superhéroes conocidos.

En este bloque se encuentran:

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021): presenta a Shang-Chi, quien debe enfrentarse a su pasado y a la organización dirigida por su padre.

presenta a Shang-Chi, quien debe enfrentarse a su pasado y a la organización dirigida por su padre. Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022): muestra cómo Shuri y los habitantes de Wakanda enfrentan una nueva amenaza después de la muerte de T’Challa.

muestra cómo Shuri y los habitantes de Wakanda enfrentan una nueva amenaza después de la muerte de T’Challa. Capitán América: Un nuevo mundo (2025): sigue a Sam Wilson en su nueva etapa como Capitán América, mientras se enfrenta a un conflicto internacional.

Los nuevos equipos de Marvel: ‘Thunderbolts*’ y ‘Los 4 Fantásticos’

Otra parte de este camino a Avengers: Doomsday está relacionada con dos equipos que llegaron recientemente a la pantalla grande y que representan diferentes generaciones de personajes.

Las películas son:

Thunderbolts (2025): R eúne a un grupo de antihéroes integrado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Sus integrantes deben trabajar juntos después de caer en una trampa.

eúne a un grupo de antihéroes integrado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Sus integrantes deben trabajar juntos después de caer en una trampa. Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025): presenta a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, quienes deben proteger su mundo ante la amenaza de Galactus.

La segunda producción tiene especial relevancia por la relación de los Cuatro Fantásticos con Victor von Doom, que se conocen de manera muy personal.

'Los 4 Fantásticos' tienen una relación más personal con Doom. (Foto: EFE/Marvel Studios/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA)

¿Scarlet Witch aparecerá en ‘Avengers: Doomsday’?

El final de VisionQuest dejó una pista importante sobre el futuro de Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch. En la escena poscréditos, Elizabeth Olsen vuelve a aparecer como el personaje y su presencia queda vinculada con Victor von Doom, quien busca hacerse con sus poderes.

Este momento abre la posibilidad de que la Bruja Escarlata tenga un papel en Avengers: Doomsday.

‘Deadpool y Wolverine’: La película que completa la lista

Finalmente, está Deadpool y Wolverine, en la que Wade Wilson debe regresar a su identidad de antihéroe para intentar salvar su realidad. En el camino busca la ayuda de Wolverine, quien inicialmente se resiste a participar en su misión.

Aunque no está confirmada la participación de Logan ni de Wade Wilson, ellos abrieron una de las puertas al multiverso y podrían tener una aparición.