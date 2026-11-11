Final explicado de ‘VisionQuest’: ¿Qué reveló sobre ‘Avengers: Doomsday’?

La escena poscréditos de 'VisiónQuest' confirma que Wanda Maximoff logró sobrevivir al colapso del monte Wundagore (Foto: Marvel Studios)

¡La magia del caos vuelve a desatarse! Cuando parecía que la historia de la Bruja Escarlata había terminado bajo los escombros del monte Wundagore, el final de VisionQuest dio un giro inesperado que podría cambiar el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y preparar el terreno para Avengers: Doomsday.

El último episodio, titulado Forever, se estrenó el pasado 10 de noviembre en Disney+ y presentó el reencuentro de Visión, interpretado por Paul Bettany, con sus hijos Billy y Tommy Maximoff, después de los acontecimientos que separaron a la familia en WandaVision.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó después de los créditos, cuando Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., apareció frente a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, en una escena que reveló las intenciones del villano y su posible papel en Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel que se estrenará a mediados de diciembre.

¿Qué pasó con Visión y sus hijos en el último episodio?

El final de VisionQuest reunió a Visión con sus hijos Billy y Tommy, quienes aparecieron por primera vez en WandaVision (2021). En aquella serie, Wanda Maximoff utilizó sus poderes para crear una realidad ficticia en la ciudad de Westview, donde pudo vivir junto a su familia.

En aquella realidad, Wanda pudo reunirse con Visión, quien murió a manos de Thanos en Avengers: Infinity War (2018), y formar una familia junto a sus hijos gemelos, Billy y Tommy. Sin embargo, los 4 quedaron separados cuando la Bruja Escarlata decidió romper el hechizo que mantenía aquella realidad ficticia.

La historia de los hermanos continuó en otras series de Marvel. Billy Maximoff, interpretado por Joe Locke, reapareció en Agatha All Along (2024), mientras que su hermano Tommy, interpretado por Ruaridh Mollica, tuvo un papel más importante en VisionQuest, donde continuó la historia de la familia.

En el último episodio, Visión consigue reencontrarse con Tommy y, posteriormente, Billy aparece para completar la reunión entre el padre y sus 2 hijos.

Sin embargo, Wanda Maximoff fue la gran ausente de este reencuentro familiar, pues Visión y sus hijos todavía desconocen qué ocurrió con la Bruja Escarlata después de su aparente muerte en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

¿Cómo regresó Wanda Maximoff en la escena poscréditos de ‘VisionQuest’?

Para comprender el regreso de la Bruja Escarlata, es necesario recordar el desenlace de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), película en la que Wanda Maximoff se convirtió en una de las principales amenazas para el multiverso.

Después de perder a sus hijos en WandaVision, la hechicera recurrió al Darkhold, un libro de magia oscura que corrompió sus poderes y la llevó a buscar otras versiones de Billy y Tommy en diferentes universos.

Sin embargo, al comprender las consecuencias de sus acciones, Wanda decidió destruir el Darkhold en todas las realidades del multiverso. Para conseguirlo, derrumbó el monte Wundagore, donde aparentemente murió sepultada bajo los escombros.

El final de VisionQuest recuperó aquella secuencia, pero mostró lo que sucedió después de que la montaña se desplomara.

En la escena poscréditos, Doctor Doom aparece entre las ruinas del monte Wundagore y utiliza sus habilidades para retirar los escombros que cubren a Wanda Maximoff.

Una vez frente a ella, el villano interpretado por Robert Downey Jr. pronuncia una advertencia: “Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío”.

Inmediatamente después, Wanda abre los ojos y recupera la conciencia, lo que confirma que sobrevivió a los acontecimientos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Marvel Studios anticipó esta revelación el 10 de noviembre, cuando publicó en sus redes sociales un mensaje en código binario que los seguidores descifraron. El mensaje recuperaba una frase de Visión en el final de WandaVision: “Nunca podríamos separarnos de verdad, aunque lo intentáramos”, en referencia al vínculo que mantiene con Wanda Maximoff.

¿Qué reveló ‘VisionQuest’ sobre Doctor Doom y ‘Avengers: Doomsday’?

La aparición de Doctor Doom en el final de VisionQuest establece una conexión directa con Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel Studios, cuyo estreno en las salas de cine de México está programado para el 17 de diciembre.

De acuerdo con Variety, la escena poscréditos confirma las especulaciones sobre el regreso de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en la historia que enfrentará a los Vengadores contra Doctor Doom.

La declaración del villano también revela uno de sus posibles objetivos: apoderarse de los poderes de la Bruja Escarlata, considerada uno de los personajes más poderosos del UCM por su capacidad para manipular la realidad y utilizar la magia del caos.

Sin embargo, Wanda no sería el único personaje de gran poder que Doctor Doom busca incorporar a sus planes.

El villano también apareció en una nueva escena poscréditos de Avengers: Endgame: Encore, una versión especial de la película de 2019, en la que secuestró a Hulk, personaje interpretado por Mark Ruffalo.

Este acontecimiento, junto con su aparición frente a Wanda Maximoff en VisionQuest, sugiere que el villano busca reunir a algunos de los personajes más poderosos de Marvel, aunque todavía se desconocen sus verdaderas intenciones.

En el caso de Wanda Maximoff, tampoco se conoce si colaborará voluntariamente con Doctor Doom, si permanecerá bajo su control o si terminará por enfrentarse a él durante los acontecimientos de Avengers: Doomsday.

El regreso de la Bruja Escarlata también abre la posibilidad de continuar la historia de su familia, después de que VisionQuest reunió a Visión con Billy y Tommy, quienes todavía desconocen que su madre sobrevivió.

Por ahora, el final de VisionQuest confirma que Wanda Maximoff está viva y que Doctor Doom pretende utilizar sus poderes, 2 revelaciones que podrían resultar fundamentales para el próximo enfrentamiento de los Vengadores.