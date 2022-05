Marvel revela que Loki fue el culpable del error de Dr. Strange en ‘No Way Home’. ¿Por qué?

Loki, el Dios de las Mentiras, tiene una sorpresa para todos los fanáticos de Marvel: la próxima temporada de Loki comenzará grabaciones más pronto de lo que creemos, tal como lo adelantó Tom Hiddleston hace unas semanas durante una entrevista, pues había dicho que la filmación comenzaría en verano de este año.

De acuerdo con la página productionlist.com, de Film & Television Industry Alliance, Loki 2 comenzará a filmarse a partir del 6 de junio en los Pinewood Studios de Londres. Si todo ocurre al igual que su primera temporada –que se grabó en cuatro meses- se esperaría que la filmación concluya para septiembre.

Sin embargo, esta no es la única sorpresa para todos aquellos seguidores de la franquicia de superhéroes, pues también se ha revelado quién es el verdadero culpable de que el hechizo de Doctor Strange durante Spider-Man: No Way Home Home, no se completara como tenía que ser.

¿Quién fue el culpable de que el hechizo de Doctor Strange saliera mal en ‘No Way Home’?

Cuando todos creíamos que Peter Parker fue el culpable de que que el hechizo de Dr. Strange no tuviera el efecto deseado (que todo el mundo se olvidara de la identidad de Spider-Man), apareció Kevin Freige explicando que fue Loki el culpable de que se desencadenara el conflicto multiversal.

Esta información la reveló el CEO de Marvel durante la alfombra roja de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quien dijo que lo que impidió la correcta ejecución del hechizo fue la muerte de He Who Remains, la variante más conservadora de Kang the Conqueror que mató Sylvie en Loki.

“Loki y Sylvie hicieron algo al final de esa serie. Y permitió que todo esto fuera posible. He Who Remains se ha ido y eso permitió que un hechizo saliera mal en Spider-Man: No Way Home, lo que lleva a que todo el multiverso se vuelva bastante loco en esto”, declaró Feige.

He Who Remains es el director de la Autoridad de la Variación Temporal (TVA), quien está encargado de vigilar y eliminar las líneas del tiempo alternativas del multiverso, y preservar la realidad principal conocida como la Sagrada Línea del Tiempo. Por ello, al momento de que Sylvie lo mata, las realidades alternativas comienzan a proliferarse sin control.