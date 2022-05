'Le restan valor': Elizabeth Olsen responde a quienes critican ‘Doctor Strange’

La actriz Elizabeth Olsen, quien interpreta a la bruja Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, defendió al filme Doctor Strange en el multiverso de la locura, en donde comparte créditos con Benedict Cumberbatch, de las críticas que ha recibido desde su estreno.

La joven de 33 años mostró su molestia cuando los comentarios negativos hacia el filme dirigido por Sam Raimi lo califican como de “arte menor”, por lo que ese descalificativo la ha llegado a frustrar.

“No estoy diciendo que estemos haciendo películas de arte indie, pero simplemente creo que le quita importancia a nuestro equipo, lo que me molesta. Se trata de algunos de los más increíbles escenógrafos, diseñadores de vestuario, operadores de cámara. Siento que disminuirlos con ese tipo de críticas resta valor a todas las personas que hacen películas premiadas, que también trabajan en estos proyectos”, afirmó a The Independent.

Quien se dijo estar dispuesta a continuar con el personaje si hay una buena historia vinculada también manifestó sentirse desconcertada por su creciente popularidad durante los últimos años. “Echarle la culpa a Marvel es restarle talento a todo un equipo de personas de gran talento. Ahí es donde me pongo un poco peleona con eso”, agregó.

Elizabeth Olsen en las películas de Marvel

Contrario a lo que pudiera pensarse, quien también estrenó el año pasado la serie Wandavision, confesó que no es muy seguidora de las películas hechas por Marvel, a las que ingresó en Avengers: era de Ultrón (2015) para continuar su papel en Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

“Sinceramente, la magia de las películas de Marvel ha desaparecido para mí, lo cual es una pena. Tengo que encontrar mi diversión en otro lugar”, apuntó. “Me siento muy cómoda con que no ocupe mucho espacio en mi mente, porque es más seguro y no me siento tan vulnerable”, recalcó sobre su participación en el proyecto.