‘Dr. Strange 2’: Benedict Cumberbatch confiesa por qué su personaje lo hace sentir ‘ridículo’

A pocos días del esperado estreno de Dr. Strange en el multiverso de la locura, Benedict Cumberbatch, el actor que interpreta al famoso mago dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, ha confesado su sentir cada vez que entra al set a recrear sus poderes.

“Tienes que imaginártelo todo, soportar la humillación, como cuando eras un niño. Hay mucho green screen y te sientes tonto corriendo y haciendo cosas usando solo la imaginación, porque no sale nada de mis manos, no hay magia por ninguna parte, eso lo ponen después con los efectos especiales. La primera vez que lo haces delante del equipo técnico te sientes absurdo y ridículo; por fortuna toda la gente está concentrada en su trabajo y no se ríen de ti”, aseguró en entrevista con El Hormiguero.

El filme –que se estrenará en las salas de cine mexicanas la noche del 4 de mayo- partirá desde lo que sucedió en Spider-Man: No Way Home, con Tom Holland, en donde Peter Parker le pide ayuda luego de descubrirse su identidad secreta, pero el multiverso se ve fracturado.

Los Illuminati en ‘Dr. Strange en el multiverso de la locura’

Dirigida por Sam Raimi, uno de los más recientes avances confirmó la presencia de los Illuminati –un grupo que en los cómics está conformado por líderes de otras agrupaciones de superhéroes- por lo que aunque ahora se sabe que se reunirán con Strange, aún conocemos quiénes son los personajes que lo integran.

El elenco de la secuela lo completan Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

“Es un personaje complejo y un poco dañado como la mayoría de nosotros. Es un ser humano, una persona, además de un superhéroe, que está aprendiendo y que en las últimas películas parecía omnipresente además de omnipotente porque lo sabía todo. Aquí le damos un poco la vuelta y vemos como ha pasado de ser un neurocirujano a trabajar con la magia y a convertirse en un mago y un maestro de las artes místicas, pero aun así impulsado por el ego y por la voluntad, que son a la vez su punto más fuerte y su punto más débil”, agregó Cumberbatch.

Asimismo, calificó a la película como oscura, con personajes aterradores, y habló de la presión que ha llegado a sentir al ser parte del proyecto en donde encarna diferentes versiones de su personaje. “Es verdad que una vez que has terminado de rodar ya está hecho. Yo no soy productor, ni montador, ni tengo poder de decisión. La película es de Marvel y ellos son los que deciden, pero siento mucha presión porque me gusta proteger el personaje y no sé cómo va a salir al final la película”.