‘Doctor Strange en el Multiverso de la locura’ no se estrenará en Arabia Saudita

El esperado estreno de la nueva entrega de Doctor Strange llegará a las salas de cine en México la noche del 4 de mayo, pero no todo el mundo podrá ver la nueva cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch bajo la dirección de Sam Raimi, ya que en Arabia Saudita el filme ni siquiera recibió un certificado de distribución.

De acuerdo con Deadline, Doctor Strange en el Multiverso de la locura no llegará al país de Medio Oriente, así como anteriormente ocurrió con The Eternals, también de Marvel, debido a que se muestra el romance entre una pareja del mismo género con el primer superhéroe gay, algo que está prohibido entre sus costumbres. Sin embargo, se espera que la secuela se estrene en los Emiratos Árabes Unidos

¿De qué trata ‘Doctor Strange 2′?

Benedict Cumberbatch regresa como el Dr. Stephen Strange. El mago ha lanzado un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso, incluidas versiones alternativas de sí mismo, cuya amenaza para la humanidad es demasiado grande para las fuerzas combinadas, tras lo cual le pide ayuda a Wanda Maximoff y a la Bruja Escarlata.

La historia supone el debut de America Chavez, interpretada por Xochitl Gomez, quien en los cómics originales de los que se basan es abiertamente homosexual. El elenco lo completan Chiwetel Ejiofor como el nuevo villano de la historia, además de Tilda Swinton, como ‘The Elder’, Elizabeth Olsen, en el papel de Scarlet Witch, Benedict Wong y Rachel McAdams.

Además de la posible conexión con la serie de Disney What if...?, esta segunda parte podría iniciar luego del caos que causó el mago en el final de la exitosa película Spider-Man: No Way Home, en donde abrió una brecha que tendrá que volver a poner en su lugar. También se espera que se conecte con el mundo de Loki.