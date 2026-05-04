La última tarjeta de Eduardo Lamazón a su ‘noble público’: ‘No es un final, ¡10 puntos para todos ustedes!’

Eduardo Lamazón murió a los 70 años, pero don ’Lama, Lama, Lamita’ no podía irse sin dejar una última ‘tarjeta’ a su “noble público”: el famoso comentarista de boxeo originario de Argentina dejó un mensaje de despedida que fue publicado de manera póstuma.

“A mis queridos familiares, amigos y a mi noble público que me ha acompañado a lo largo de mi vida: hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego”, escribió Lamazón en el texto difundido en Instagram este 4 de mayo.

En su mensaje, el analista recordó su llegada al país donde desarrolló la mayor parte de su carrera: “México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años”.

Eduardo Lamazón fue una de las voces más destacadas del boxeo. (Foto: Cuartoscuro.com). (Magdalena Montiel Velázquez)

Lamazón destacó el impacto personal y profesional que tuvo su estancia en el país: “Desde mi llegada, encontré en esta tierra generosa no solo un espacio para crecer, sino también afecto, respeto y una calidez humana que difícilmente se olvida”.

También agradeció al público que lo siguió durante décadas en televisión: “Al público, gracias por escucharme cada sábado a través de su televisora favorita, así como por confiar y por permitirme formar parte de sus vidas a través de mi voz y mi trabajo”.

El comentarista deportivo también dedicó un mensaje a TV Azteca, empresa donde consolidó su etapa final como analista: “Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes pueden ofrecer”.

Su despedida cerró con esa última tarjeta de puntuación: “Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros. ¡Diez puntos para todos ustedes!”.

¿Quién fue Eduardo Lamazón?

El nombre de Eduardo Lamazón está ligado a más de cinco décadas en el boxeo. Nacido en Santa Fe, Argentina, inició su relación con este deporte desde la infancia, en un club donde su padre era presidente y donde ayudaba en la organización de funciones.

Intentó ser boxeador en su juventud, pero abandonó esa etapa tras recibir una golpiza durante su servicio militar, lo que lo llevó a enfocarse en el periodismo. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario y comenzó su carrera en radio, donde narró distintos deportes, aunque el boxeo se mantuvo como su especialidad.

Eduardo Lamazón murió a los 70 años. (Foto: Cuartoscuro.com).

Su trayectoria dio un giro tras establecer contacto con José Sulaimán. Luego de conocerlo en 1974, se integró al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y en 1979 se trasladó a México. Ahí se desempeñó como secretario ejecutivo durante 24 años.

Durante su gestión participó en decisiones relevantes para el deporte, como el pesaje 24 horas antes de las peleas, la implementación de cuatro cuerdas en el ring y los controles antidopaje.

Tras dejar el CMB, se incorporó a TV Azteca, donde consolidó su perfil como analista. Su estilo al calificar peleas lo convirtió en una figura reconocida dentro de las transmisiones.

Según contó en el programa de YouTube Un round más, el apodo ‘Don Lama’ surgió durante una transmisión, cuando el comentarista Martinoli pidió a la producción que tomaran nota para referirse a él de esa manera en pantalla.

Posteriormente apareció ‘Lama, lama, lamita’, una frase asociada específicamente a su participación al momento de presentar las tarjetas de puntuación. Este distintivo fue creado por Carlos Aguilar para acompañar ese segmento en las transmisiones, en el que él detallaba round por round su evaluación de las peleas.

Lamazón relató una anécdota que reflejaba el alcance de estos apodos. En una ocasión, mientras caminaba por la calle, un camionero frenó de forma repentina para preguntarle: “Oiga, ¿usted es el dalai Lama?”.

Además de su trabajo en medios, desarrolló negocios en restaurantes y en el mundo del vino, otra de sus pasiones. En su carrera convivió con figuras del boxeo internacional y mantuvo cercanía con distintos campeones y dirigentes, lo que le permitió construir una perspectiva amplia del deporte.

Los mensajes de despedida a Eduardo Lamazón

La muerte de Eduardo Lamazón generó reacciones en el boxeo y el periodismo deportivo, donde distintas figuras compartieron mensajes de despedida.

TV Azteca señaló: “El icónico personaje de las transmisiones del Team Box Azteca perdió la vida, sin embargo, será recordado por todo su legado dentro y fuera del cuadrilátero”.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, recordó su etapa en el organismo: “En paz descanse Eduardo Lamazón. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del CMB y fue parte de nuestra familia siempre”.

Julio César Chávez, con quien compartió transmisiones, escribió: “Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero”.

Carlos Aguilar también expresó su despedida: “¡Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre”.

Christian Martinoli destacó su legado en televisión: “Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión. Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round”.

Em tanto, el periodista Toño de Valdés señaló que “su legado que deja en la crónica deportiva será eterno”; mientras que Jorge ‘Travieso’ Arce expresó: “Mi más sentido pésame para su familia, de verdad lo siento mucho”.