Lo que se está jugando la presidenta

El deslinde de Morena de la corrupción de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral para evitar que se le siga vinculando como su instrumento para manipular los procesos electorales ha logrado un resultado negativo. La conversación sobre sus corruptelas no ha dejado de crecer en la opinión pública, mientras que el deslinde se convirtió en la quintaesencia del debate público y metió a Morena como actor en el escándalo. La cruzada de Claudia Sheinbaum al frente del esfuerzo de purificación de la ‘4T’ atribuyendo al pasado la corrupción puede producirle un daño político más profundo que el escándalo mismo del INE, porque está deteriorando su autoridad moral, la credibilidad de su palabra y, eventualmente, tirando una puñalada a la investidura presidencial.

La gran batalla se está librando entre la ‘4T’ y los medios, principalmente, que han reaccionado de manera amplia y enérgica al abuso del poder –del que varios han sido víctimas– y al intento de volver a encubrir a Taddei, quien les fue funcional y que estaba respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y del presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que la recomendó para el cargo. La oposición ha tenido una reacción medrosa –producto, en mucho, de sus propias corruptelas– y las voces críticas han sido las menos, convirtiéndolos en figuras inexistentes en uno de los debates de mayores consecuencias para el país.

Hasta ahora, los datos cuantitativos y cualitativos de los intentos por sacar a Morena del lodazal reflejan que, pese a las decenas de millones que ha invertido el gobierno en las redes sociales para cambiar la conversación y a la maquinaria de propaganda que ha alineado a todos los gobernadores, diputados y senadores de Morena detrás de la palabra presidencial, los resultados han sido muy negativos para Sheinbaum, la mariscal del esfuerzo, en la ecuación de recursos y capital humano versus medios y periodistas que no pertenecen al ecosistema de multiplicadores de la narrativa oficial.

La consultora Central de Inteligencia Política realizó un ejercicio en medios impresos y digitales el lunes a partir de una base de datos de 24 diarios de la Ciudad de México y los ocho principales portales políticos. En el undécimo día de figurar el INE entre las noticias más destacadas, la crisis en el órgano electoral y las acciones del gobierno aparecieron en las primeras planas de 17 de los 24 periódicos, y en ocho fue el titular a ocho columnas. En seis de los ocho portales también fue la noticia principal. El tema superó, sumados, a los de seguridad y el récord de empleo, pese a que son los temas donde el gobierno paga para que se publiquen de manera destacada, o presionan a los medios para lograr ese objetivo.

Taddei sigue siendo el foco más evidente de la corrupción, y en 11 de las 24 portadas las referencias a la exconsejera presidenta del INE fueron negativas. La opinión tampoco la benefició y estuvo enfocada mayoritariamente en su corrupción, la crisis del INE, el deslinde de Morena, las atribuciones al pasado por la corrupción, la maquinaria propagandística para cambiar la conversación y los esfuerzos de Sheinbaum por lavar las manos de los cuadros jerárquicos de su partido, que todas las mañanas repite lo mismo. El número que respalda la espiral decreciente de la versión oficial es que, de 202 columnas y artículos publicados el lunes, 41 abordaron específicamente el tema.

La discusión en la arena pública ha tomado giros caprichosos en estas dos últimas semanas y media. Morena entró de lleno a ser parte de la noticia, porque continúan saliendo evidencias de que Taddei es parte orgánica del partido en el poder. Taddei está integrada de manera estructural, funcional y permanente al movimiento de la ‘4T’, con el cual compartía, al menos en acciones, sus ideas y acataba las decisiones, estrategias, intereses y mecanismos de poder que le marcaba López Obrador y transmitía personalmente su jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas.

En términos políticos, implicaba una relación mucho más profunda que la simpatía, la afinidad ideológica o el apoyo circunstancial. La información sobre sus familiares trabajando en el gobierno federal y de Sonora se han documentado profusamente en los medios. Cuatro familiares, sus primos hermanos Isabel Cristina y Jorge Luis Taddei, su primo Luis Alonso Taddei, y su sobrino segundo Pablo Daniel Taddei, se afiliaron a Morena el 20 de marzo de 2023, 11 días antes de que fuera electa consejera presidenta del INE. Pero no sólo eso. Hay documentación de que era protegida del ala dura de López Obrador, de la cual Sheinbaum, aunque enfrentada con algunos de sus miembros, es parte importante.

Jorge Montaño, uno de los consejeros más cercanos a Taddei, es la cabeza de playa del senador Adán Augusto López –enemigo de Sheinbaum–, y quien tiene más piezas incrustadas en el INE, que juega en tándem con la consejera Norma de la Cruz. Arturo Chávez, que fue uno de las dos personas –el otro es Carlos Ulloa, director de Birmex– que acompañaron a Carlos Imaz, exesposo de Sheinbaum, a declarar ante la entonces Procuraduría General de la República, sobre los 250 mil pesos en efectivo que le entregó Carlos Ahumada, el empresario que en ese entonces, era el mecenas del PRD.

Chávez, que fue director de Talleres Gráficos de la Nación, que participó en los negocios oscuros de Taddei, es incondicional de Sheinbaum. Tienen controlada a la consejera Carla Humphrey, esposa de Santiago Nieto, precandidato a gobernador de Querétaro. La consejera presidenta interina, Blanca Cruz, responde a los intereses del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, por medio de su padrino, Pedro Haces.

La carrera por tapar las huellas dinosáuricas que ligan a Taddei con Morena causó que ya no sólo se informe únicamente sobre las corruptelas de Taddei, sino también sobre cómo Sheinbaum intenta explicar su trayectoria y distribuir las responsabilidades. La presidenta ha tocado el tema todos los días, en el aparador de la mañanera, donde se ve todo lo que no tiene, carisma, empatía, tolerancia, temple, inteligencia y astucia. La suma tiene un impacto negativo en su persona y posición. Ella misma deteriora su autoridad moral con dichos que causan más burla que debate, provocando daños a la credibilidad de su palabra y la investidura presidencial, reflejado en que cada vez es más frecuente que la traten con insolencia y desprecio.