Entre gusanos y malos olores: Vecinos denuncian la acumulación de basura en calles de Puerto Vallarta

La problemática escaló significativamente después de que el Ayuntamiento asumiera directamente la gestión. (Foto: Quadratín)

PUERTO VALLARTA, Jal.- Puerto Vallarta enfrenta una severa crisis de salud pública e imagen urbana debido a la acumulación masiva de residuos sólidos en decenas de colonias del municipio.

Las deficiencias críticas en el servicio de recolección de basura han derivado en protestas vecinales, bloqueos viales y actos de desesperación ciudadana durante los últimos días, intensificando la presión sobre el gobierno del alcalde Luis Ernesto Munguía González.

La inoperancia del sistema de limpieza pública agotó la paciencia de los habitantes de Puerto Vallarta. Grupos de ciudadanos se movilizaron en distintos puntos estratégicos para exigir soluciones inmediatas.

Vecinos protestan por la falta de recolección de la basura en Puerto Vallarta

Vecinos de la colonia El Remance colapsaron el tráfico vehicular al manifestarse pacíficamente a la entrada de su comunidad. Con pancartas dirigidas al presidente municipal con consignas como “¿Te gusta vivir en la basura? A nosotros no” y “Fuera Munguía”, denunciaron pasar hasta más de una semana sin el servicio.

Mientras que habitantes de estas demarcaciones se sumaron a las manifestaciones, reportando que los desechos se encuentran en avanzado estado de descomposición, generando gusanos, olores fétidos y un foco grave de infección.

La acumulación masiva afectó incluso a entornos oficiales, reportándose grandes montones de desperdicios domésticos y biológico en el puerto. (Foto: Quadratín)

La acumulación masiva afectó incluso a entornos oficiales, reportándose grandes montones de desperdicios domésticos y biológico-infecciosos expuestos a la intemperie a las afueras de la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en el puerto.

La desesperación ha llevado a los residentes de colonias como Moderna, Del Mar, Ramblases y El Cerro, donde el camión recolector acumula entre cuatro días y tres semanas sin pasar, a adoptar medidas extremas como prenderles fuego a los cerros de basura acumulados en banquetas y calles principales, agravando los problemas de contaminación ambiental.

¿Por qué no pasa la basura en Puerto Vallarta?

La problemática escaló significativamente después de que el Ayuntamiento asumiera directamente la gestión y disposición final de los residuos sólidos urbanos tras finalizar el contrato de concesión con la empresa Red Ambiental.

El proceso de transición se dio en un contexto financiero adverso, arrastrando un adeudo municipal superior a los 200 millones de pesos con la antigua concesionaria.

Aunado a esto, ciudadanos acusan una alarmante falta de camiones operativos a pesar de mantener una nómina abultada de choferes de aseo.