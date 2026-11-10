Netflix se disculpa tras promocionar a Lesslie Polinesia con la voz de otra actriz: ‘Fue un error’

‘Hermanastras’, la película de animación que causó polémica por su doblaje, se estrena el 20 de noviembre en Netflix. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía Netflix Press)

‘¡No te pases! ¿Cómo va a ser una broma esto?’ Poco después de la polémica que ocasionó el doblaje de la cinta de animación Wildwood, por la inclusión de ‘star talents’, Netflix se volvió el centro de las críticas por una situación similar.

Para promocionar su nueva película animada Hermanastras, la plataforma de streaming utilizó un corto en el que Lesslie Polinesia, influencer y empresaria detrás de YiYi Beauty, presenta a su personaje y se escuchan algunos de sus diálogos.

La inclusión de la creadora de contenido no fue lo único que generó críticas, sino que, poco después, la actriz de doblaje profesional Diana Galván denunció que la voz que se escuchaba en el corto no era de Lesslie, sino que se trataba de la suya.

¿Quién es Lesslie Polinesia en ‘Hermanastras’?

En el promocional, Lesslie Polinesia explica que ella es la voz detrás de Margot, quien en la cinta de Netflix es una de las hermanastras de Cenicienta, a la cual convierten en rana.

“Hola a todos, yo soy Lesslie Polinesia y doy voz a Margot en la película de Hermanastras en Netflix”, comenta en el clip. Aunque los fans de la influencer se mostraron emocionados, poco después Diana Galván habló al respecto.

Lesslie Polinesia es Margot en 'Hermanastras', le nueva cinta de Netflix. (Foto: Cortesía Netflix Press)

La actriz de doblaje compartió el clip en su cuenta de Instagram, donde explicó que la voz que acompañaba a Margot en el video era suya y no de la creadora de contenido, una situación que calificó como una ‘injusticia’.

“La voz de Margot, la rana, en este promo es mía. Este es un claro ejemplo de cómo mi gremio es denigrado y minorizado. La total injusticia, sin palabras. El resto se cuenta solo”, escribió Diana Galván.

¿Qué dijo Netflix tras la polémica con Lesslie Polinesia?

La denuncia que realizó Diana Galván fue apoyada por diferentes actores de doblaje e incluso fue compartida por la página ‘Acoso doblaje’, donde se exponen casos de injusticia contra los profesionales que dan voz a personajes de series, películas y documentales.

Ante ello, Netflix volvió a subir el promocional de Hermanastras y pidió disculpas por haber colocado el clip con la voz de Diana Galván. Además, explicó que todo se trató de un error.

“Una disculpa por el error anterior, les mando otra vez todo mi amor y admiración a Lesslie y a Diana. Soy su fan”, escribió la plataforma en uno de los comentarios del clip. Además, indicó que esta nueva versión sí tenía la voz de la creadora de contenido.

“Ahora sí: LESSLIE como Margot en Hermanastras”, agregaron al video. Además, en un comunicado lamentaron el error y destacaron la amplia trayectoria de Diana Galván.

También se disculparon con la hermana de Rafa Polinesio, debido a que el anuncio de su participación en Hermanastras quedó opacado por la polémica que se suscitó a raíz de la equivocación.

¿Qué dijo Diana Galván tras las disculpas de Netflix?

Una vez que se aclaró la polémica, Diana Galván agradeció el apoyo de todas las personas y agregó: “¡Los quiero! Ya que se escuche el trabajo de cada quien con su respectiva voz”.

Diana Galván es una actriz de doblaje profesional que ha participado en diferentes series de televisión, películas y documentales. Entre sus trabajos se encuentran:

Zombies 1, 2, 3 y 4

Kingsman: El círculo dorado

La razón de estar contigo: Una navidad perfecta

Digger

Michael

Descuida, yo te cuido

Búsqueda implacable 3

Aladdín

Dumbo

Doctor Strange: Hechicero supremo

Jefe en pañales 2

Tinker Bell: Hadas al rescate

My Little Pony: Deja tu marca

Diana Galván denunció el uso de su voz en el promocional de 'Hermanastras' a través de redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Hermanastras, la película de animación que provocó polémica por su doblaje, se estrena en Netflix el próximo 20 de noviembre. Hasta ahora, Lesslie Polinesia no ha hablado sobre lo que pasó con el video promocional de la cinta.